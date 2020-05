Nye detaljer om dødsulykken offentliggjort

Basketballikonet og tidligere Los Angeles Lakers-spiller Kobe Bryant og datteren Gianna (13) døde 26. januar i år da helikopteret de reiste med styrtet ved Calabasas ikke langt unna Los Angeles.

Totalt ni personer døde i ulykken, blant dem basketballtreneren John Altobelli (56), hans kone Keri (46), og deres 14 år gamle datter Alyssa. De reisende var på vei til en basketballturnering da helikopteret styrtet.

Fredag denne uken ble obduksjonsrapporten etter ulykken offentliggjort, skriver nyhetsbyrået AP. Rapporten beskriver styrten som en ulykke, og opplyser om at de ni involverte nok døde momentant.

Ifølge The Los Angeles Times fremkommer det i rapporten at helikopterpilot Ara Zobayan ikke var påvirket av rusmidler da helikopter krasjet. Ifølge avisa ble piloten testet for både alkohol, cannabis, heroin, fentanyl og kokain.

Ifølge AP var Zobayan en erfaren pilot som hadde jobbet for Bryant ved flere anledninger. Det var kraftig tåke i området da styrten skjedde. Rett før helikopteret var gjennom tåken, svingte piloten kraftig til venstre, før det styrtet.

Ifølge nyhetsbyrået hadde helikopteret en fart på rundt 296 kilometer i timen da det traff bakken.

Bryants enke Vanessa har i etterkant av helikopterstyrten gått rettens vei, med anklager om at piloten burde visst bedre enn å fly under slike forhold.