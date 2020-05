Demokratene vedtar enorm redningspakke

Pakken tar sikte på å berge en økonomi i fritt fall og et helsevesen som sliter med å håndtere koronapandemien som herjer i USA.

Den ble vedtatt med 209 mot 199 stemmer, men den vil trolig falle i Senatet der republikanerne har flertall. Både de og president Donald Trump vil ikke akseptere en så dyr pakke. Dermed går det mot langvarige forhandlinger.

Pakken, som er større en fire tidligere krisepakker til sammen, gir nesten 1.000 milliarder dollar til lokale og delstatlige myndigheter.

Dessuten inneholder den en ny runde med kontantstøtte på 1.200 dollar til amerikanske familier, store midler til sykehus og helsearbeidere, mer penger til arbeidsløse og matpenger, samt et større bidrag til Posten som sliter hardt.

Republikanerne kaller pakken en overdådig liberal liste med saker som demokratene prioriterer, mens demokratene viser til at det er akutt behov for tiltak for når arbeidsløsheten stiger til himmels og bedrifter går under.

Kongressen har allerede fra før vedtatt store krisepakker, inkludert en pakke på 2.000 milliarder dollar som alene var mye større enn noe som ble vedtatt under finanskrisen i 2008.

Likevel er det økende bekymring for at dette ikke er nok når arbeidsløsheten har steget til 14,7 prosent i april fra 4,4 prosent i mars og vil øke enda mer i ukene som kommer.

Republikanerne sier de først vil se hvordan de tidligere pakkene virker, og peker på at den delvise gjenåpningen av økonomien i noen stater kanskje kan sparke i gang økonomien og redusere behovet for mer hjelp.

De venter også på signaler fra Trump om hva han vil støtte. Han sa fredag at en slik fase fire skal komme, men at den skal bli mye bedre enn det demokratene foreslår.

(©NTB)