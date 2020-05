Uvær stenger flere fjelloverganger i Sør-Norge

Det gjelder riksvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland.

E134 over Haukelifjell er fremdeles åpen for trafikk. Der meldes det om vekslende bar og vått veibane med fare for glatte partier. Klokken 23 var det minus fire grader, stiv kuling og lett snø.

– Alle som skal kjøre i fjellet, må ha vinterdekk. Dette gjelder hele helgen, minner Vegtrafikksentralen om.

Også fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt på grunn av uvær. Her blir det tatt en ny vurdering mandag klokken 9.

I nord er det kolonnekjøring på E6 over Kvænangsfjellet og Sennalandet, samt flere fylkesveier nord i Finnmark.

