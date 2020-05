– Det har vært en voldsom nedgang i taklinger

Mye har forandret og utviklet seg i Premier League det siste tiåret, og i programmet «Premier League: Evolusjonen» tar TV 2s fotballeksperter Brede Hangeland og Petter Myhre for seg de største trendene.

Blant annet har det blitt flere pasninger per kamp.

– Det er interessant å se på utviklingen gjennom tiåret, for noen ting endrer seg veldig, mens andre ting ligger mer stabilt, forklarer Hangeland.

Mål per kamp:

Dette har gått litt opp og ned i løpet av de siste ti årene, men ligger relativt stabilt.

– Det ligger litt over to og et halvt mål per kamp i Premier League dette tiåret her. Så er det andre ting som endrer seg mye, mye mer, sier Hangeland om statisikken.

Skudd per kamp:

Mens scoringene har lagt stabilt, går det jevnt ned med antall skudd. Fra litt over 29 skudd per kamp i 2010/2011-sesongen, var det litt over 25 skudd i 2018/2019. Så langt denne sesongen har det lagt på ganske nøyaktig antall skudd per kamp som forrige sesong.

– Det blir færre skudd fordi at man spiller seg til bedre muligheter. Man tar liksom ikke det skuddet fra 35 meter, du skal frem til en god posisjon før du velger å gi i fra deg ballen, som er det et skudd egentlig er. Det er blitt mer gjennomtenkt. Så den er interessant når målene ligger stabilt, så er skuddene fallende over tiåret, analyserer Hangeland.

Taklinger per kamp:

Her går det ikke jevnt nedover, men ganske voldsomt nedover. Bare i perioden fra 2015/2016-sesongen til 2017/2018-sesongen falt antall taklinger med seks per kamp. I 2010/2011 lå antallet på 41, mens det så langt i 2019/2020 ligger på 33,7.

– Der hvor det har blitt flere pasninger, har det samtidig blitt færre taklinger per kamp også. Så dette henger jo sammen. Der det var tut og kjør og folk havnet på etterskudd tidligere, har det blitt mer kontrollerte kamper, sier Myhre forklarer:

– Spesielt med trendsetterne, hvem er ofte trendsetterne? Jo, det er de lagene som ligger øverst på tabellen. Der er dem man tar etter. Det er en ganske voldsom nedgang i taklinger. Jeg synes det har vært et veldig interessant tiår.

Ikke-britiske managere:

Etter en ganske stor økning frem til 2018/2019-sesongen sank antallet ikke-britiske managere denne sesongen. I 2018/2019 var antallet 15, mens det denne sesongen er nede i 11.

– Det kom litt flere briter denne sesongen. Så det har vært en interessant trend frem til denne sesongen. Det blir spennende å se hvor veien går videre, sier Hangeland.