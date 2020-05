Truet med å drepe hunden til Dele Allis kjæreste

Maskerte menn tok seg inn i huset til 24 år gamle Alli natt til onsdag.

Fotballstjernen var der med sin bror, kjæreste og noen til. Han kom i håndgemeng med ranerne, men slapp unna med mindre ansiktsskader.

Nå melder Daily Star at ranerne truet med å drepe den søte hunden Uno, som tilhører Allis kjæreste Ruby Mae. Hun ga hunden navnet Uno etter favorittkortspillet til Dele Alli og har alltid med seg kjæledyret.

– Etter at de tok seg inn og slo til Dele, truet de med å skade alle om de ikke fikk det som de ville. De truet til og med med å drepe hunden. Det var veldig skremmende, sier en kilde til avisen.

Ranerne kom seg unna med klokker til en verdi av 350 000 pund.

En polititeori skal være at ranerne la inn en rute til stjernens hjem via Google maps. Nå jaktes ranerne av politiet.

Takker for støtten

Torsdag gi Ruby Mae, som er modell, ut og takket sine 93 500 følgere på Instagram for støtten hun har fått.

– Det var en forfedelig opplevelse, men vi er alle trygge nå.

Alli har også takket for støtten via Twitter.

– Han har det OK. Jeg tror han er litt sint. Men det viktigste er at han er OK, familien er OK og ingen ble skadet, sa Harry Kane fredag på Good Morning Britain.