Deler av New York åpner opp

Noen deler av delstaten New York er i gang med en gradvis gjenåpning, mens New York City forblir stengt i alle fall til 28. mai.

Guvernør Andrew Cuomo lot fredag noen områder sentralt og nord i delstaten få starte en forsiktig gjenåpning av deler av næringslivet. Disse områdene ligger et godt stykke unna storbyen New York og er hittil spart for det verste av koronapandemien.

New York er hardest rammet i landet, med over 27.000 koronarelaterte dødsfall, de aller fleste i byen med samme navn.

Tett befolkede New York City og forstedene blir trolig de siste stedene i delstaten som kan begynne å vende tilbake til noe som ligner på en normal hverdag.

Lagt i bakken uten munnbind

Påbudet om bruk av munnbind i byen forlenges til 13. juni. Men byens politistyrker vil ikke lenger bryte opp grupper med bare en håndfull mennesker eller bøtelegge folk som ikke har munnbind.

Det sa ordfører Bill de Blasio fredag etter at politiet har fått kritikk for å gå for hardt til verks, dokumentert i videoer på sosiale medier. En av dem viste en kvinne med et lite barn som ble lagt i bakken, påført håndjern og vist bort fra en T-banestasjon fordi hun ikke hadde på seg munnbind.

Fra nå av skal politiet ha en mer positiv holdning der de skal dele ut munnbind til folk som ikke er tildekket, lovet de Blasio.

Åpner fabrikker

Også andre regioner i delstaten må få innfri en rekke kriterier før de kan begynne å åpne opp, ifølge guvernør Cuomo.

Det dreier seg om å få ned antall sykehusinnleggelser og daglige smittetilfeller og dødsfall, samt øke testingen, smittesporingen og sykehuskapasiteten.

Regionene som har innfridd Cuomos krav, får i første omgang blant annet begynne å åpne flere butikker, byggeplasser og fabrikker. Det gjelder Central New York, the Mohawk Valley, Finger Lakes, North Country og Southern Tier.

Rask åpning andre steder

Guvernøren ber dem være forberedt på å måtte stenge igjen dersom antall smittetilfeller begynner å øke. Går det riktig vei de neste to ukene, får regionene gå videre til fase to, som blant annet omfatter gjenåpning av frisører og flere butikker. I tredje fase står serveringssteder og hoteller for tur, etterfulgt av utdanning, kunst og underholdning i siste fase.

Allerede fra fredag neste uke får strendene i New York, samt i nabodelstatene New Jersey, Connecticut og Delaware åpne delvis, men med restriksjoner.

Flere andre amerikanske delstater er i gang med en langt raskere gjenåpning av økonomien, på tross av advarsler fra helseeksperter om at de kan vente seg en ny koronabølge dersom smittevernetiltakene oppheves for raskt.

(NTB)