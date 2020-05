«Ørjan Berg er en jeg vil klappe for»

Mange frykter frafall i barne-og ungdomsidretten i øyeblikket. Med rette. Jeg mener vi samtidig bør løfte blikket og anerkjenne at vi for kort tid siden hadde barna hjemme fra både skole, barnehager og treninger. Vi hoppet nærmest over å ta inn over oss positive og viktige milepæler for barn og unge på vei tilbake fra en svært isolert hverdag.

Ja, det er viktig å være oppmerksom på hva som kan bli fatale konsekvenser på sikt, men vissheten om at det fortsatt er liv er vesentlig. Det er muligheter innenfor dagens regler, og det er positivt at det tross alt går rett vei mot en mer normal hverdag for barn og unge. Alt man frykter trenger ikke nødvendigvis bli til virkelighet. Noen av de man ikke ser på trening i øyeblikket vil finne veien tilbake. Mange av de som ikke har et tilbud ennå vil få det i løpet av kort tid, og jeg har tiltro til at mange vil benytte seg av det.

Det er ikke slik at alle roper etter fortgang i prosessen. For noen har det vært helt rett å vente tålmodig på grønt lys for å starte opp. Det er mange som er fornøyde med en gradvis oppmykning. Andre kommer med dommedagsprofetier. Det brede spekteret av meninger innenfor idretten er en god gjenspeiling av samfunnet som sådan i disse dager.

Norges Fotballforbund har gjennomført en kartlegging av tilstandene i klubbene i uke 18 og 19 for å få bedre kunnskapsgrunnlag. To av tre klubber har igangsatt aktivitet, og det er en klar sammenheng mellom klubbstørrelse og aktivitetsoppstart. De klubber som har startet opp rapporterer om bra oppslutning fra spillerne. I tillegg svarte 105 av de 140 klubbene som ikke var i gang at de planla oppstart. Her er det mulig å glede seg over flere ting. Det er mange som er i gang og flere er på gang.

På den andre siden avdekker temperaturmålingen NFF har gjennomført at kun 30 prosent av klubbene har aktivitet i barnefotballen. Det vekker bekymring hos direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen. Det forstår jeg godt. Det er en reell risiko for at en del ikke vil finne veien tilbake til idretten. Noen av dem man er mest redd for å miste er de sårbare barna som trenger idretten aller mest. Det er her jeg mener vi må se etter mulighetene. Hva kan gjøres for å sikre at flest mulig får et tilbud? Det meldes om at store klubber har flere frivillige, og følgelig er bedre rustet til å igangsette aktivitet under strenge regler. Foreldre kan melde seg til tjeneste. Trenere kan kontakte foreldregrupper og be om litt ekstra hjelp i en unntakstilstand. Kan man bruke lokalavisa og sosiale medier til å få ut budskapet om at man trenger flere frivillige for å få i gang de minste? Ta en ekstra telefon til noen av dem man savner etter pausen.

Ørjan Berg som i dag er leder for barne-og ungdomsavdelingen i Bodø/Glimt er en jeg vil klappe for. Den tidligere fotballstjernen var løsningsorientert og nytenkende i et intervju med VG. Han uttrykte at det er mulig å finne på mye bra innenfor smittevernsreglene som finnes i dag, og hvis det løses opp ytterligere er det i hvert fall mulig. Berg presiserte at det ville kreve mye av trenerne dersom dagens regler skulle opprettholdes i lang tid. Han er opptatt av å finne alternative løsninger som kan bidra til å holde lidenskapen opp hos de unge. Et forslag var å arrangere seriemesterskap i straffekonk. Han er frampå og koronakrisen kan resultere i at vi kommer fram til nye måter å trene, og konkurrere på.

Jeg har enorm respekt for den beinharde jobbingen som legges ned i hele landet for å sikre at norsk idrett lever godt etter krisen. Det er ingen enkel oppgave. Jeg håper at det snart slippes opp for noe mer kontakt i barne- og ungdomsidretten. Det er mye som taler for at det bør gå an å spille fotball for de minste uten for eksempel «dødball» situasjoner, og med inndeling i faste grupper om kort tid. Men når det er sagt; for egen åtteåring ville det være en god start å få møte lagkamerater på trening og fyre av noen skudd for første gang på lenge. Det skal feires.