Trump lanserer «operation Warp Speed» – vil ha vaksine i løpet av året

President Trump snakket fredag fra Det hvite hus. Presidenten skrøt i kjent stil skamløst over hvor bra USA håndterer koronakrisen under hans ledelse, før han presenterte sin nye innsatsgruppe for å bekjempe viruset.

«Operation warp speed»

– Vi håper vi kan få til en vaksine iløpet av året. Kanskje før, sa Trump.

Han lover at vaksinen skal være klar for det amerikanske folk i det samme som forskerne sier at de har funnet løsningen.

Trump kaller vaksinesatsingen for «Operation Warp Speed» Warp er et begrep tatt fra Science fiction-serien Star Trek. Warp speed kan oversettes til «lysets hastighet».

Han presenterte to personer som skal lede denne operasjonen: Moncef Slaoui, som har lang erfaring innen vaksinearbeid, og general Gustave Perna.

– Vi skal gi alt, og levere innen tidsfristen, uttalte Slaoui, på pressekonferansen.

Uenighet

USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer Anthony Fauci er også på pressekonferansen. Han sto med munnbind bak presidenten.

Onsdag advarte Fauci sterkt mot en for rask gjenåpning av USA. Han frykter det kan kan føre til ny oppblomstring av nye utbrudd over hele landet, nye dødsfall, unødvendig lidelse og sette landet ytterligere tilbake økonomisk.

– For meg er dette ikke et akseptabelt svar, særlig når det gjelder skoler, svarte Trump, som vil ha samfunnet og økonomien i gang igjen.