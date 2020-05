Derfor gjør håndball motsatt av langrenn: – Har vært en mental påkjenning for mange

Langrennslandslagene hadde planlagt samling i Telemark siste uken i juni, men som følge av koronapandemien valgte de å avlyse samlingen.

Fredag informerte Norges håndballforbund om at håndballjentene møtes til samling den første uken i juni. Altså er det tatt to ganske ulike vurderingen fra de to idrettsforbundene.

– Vi forholder oss til den situasjonen vi er i nå, og hvilken tid vi er i på året. Så det er en totalvurdering at vi valgte å avlyse samlingen. Vi må ta beslutninger et stykke foran oss i tid, og det gjør det ekstra krevende for oss, og for andre, sier medisinsk ansvarlig for langrenn, Øystein Andersen til TV 2.

– For den utøvergruppen som er hos oss, vi vet ikke risikoen for komplikasjoner de blir koronasyke, så velger vi en restriktiv holdning så lenge vi kan. Når fasiten rundt smitten skrives, tror jeg det å ha litt restriktiv holdning, spesielt på den utøvergruppen vi har, er lurt. Vi må hele tiden ta vurderinger hvilken risiko vi skal ta. Risikoen blir aldri null, men vi velger ytterst lav risiko, slik som det er nå, legger Andersen til.

Håndball-lege: – Forstår det veldig godt

Selv om de har valgt en annen retning, forstår medisinsk ansvarlig for håndballjentene, Anne Froholdt, valget langrennsgruppen har tatt. De to idrettsgruppene er nemlig på helt forskjellige steder i sesongen.

– Årsaken til at vi velger å gjennomføre en samling som blir så krevende logistikkmessig som denne, er for det første at vi ikke vet noe særlig om hva som skjer. Vi håper at det blir noe mer aktivt utover høsten, og hvis ikke vi hadde gjennomført denne samlingen i juni, så hadde vi ikke hatt anledning til og samles før i september. Da er det under to måneder til mesterskap. Vi vet ikke hva som skjer med EM, men vi forbereder oss som at det skal bli spilt i år, forklarer Froholdt til TV 2.

– Når det kommer til skiutøvere, forstår jeg det veldig godt. Hadde ikke vi hatt mesterskap før neste år, så hadde ikke dette vært tilrådelig, legger hun til.

Strenge regler når de samles

Håndballandslaget blir altså endelig samlet igjen i juni, men under svært strenge regler. Det blir ingen håndballspill og smittvernreglene skal følges i aller høyeste grad.

– Vi følger de nasjonale retningslinjene for idrett, i tillegg til at vi har et sett med 20 interne regler vi tar hensyn til, forklarer Froholdt.

Totalt 28 spillere er innkalt til samling, men disse vil være delt opp i to grupper. Landslaget har også minimert antall personer i støtteapparatet. Treningsøktene vil være fysiske uten nærkontakt, og samtaler mellom trenere og spillere.

– Trenerne skal få en liten fot i bakken og se hvordan spillerne har det. Denne situasjonen har vært en påkjenning for mange mentalt, og for andre har det vært greit med et avbrekk etter mye belastning. Denne samlingen blir en liten normalisering innenfor det rommet vi har, og det kan være veldig viktig. Det kan gi en giv for spillerne å få trene litt sammen igjen, og få se lagvenninner igjen, sier Froholdt.