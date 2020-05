Mari (15) vant Idol: – Historisk!

Fredag kveld ble det en historisk Idol-finale fra H3 Arena på Fornebu i Oslo – på mange måter.

For første gang i Idol-sammenheng stilte tre deltakere i finalen, og avstemningen måtte derfor gjennomføres i to omganger.

Oda Kristine Gondrosen (23) fra Fredrikstad fikk færrest stemmer etter første runde, og fikk den bitre tredjeplassen.

Dermed sto slaget mellom Tore Pedersen (17) og Mari Eriksen Bølla (15). Etter den jevneste finalen noensinne ble det til slutt klart at det var Bølla som kunne juble høyest som vinneren av Idol 2020.

Hun ble samtidig tidenes yngste Idol-vinner i Norge.

– Det er helt sykt, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg forventet det ikke i det hele tatt, så det er ubeskrivelig, sa en overlykkelig Bølla til TV 2 like etter at sendingen var over.

I tillegg til platekontrakt får 15-åringen en bil til egen odel og eie. Den må hun derimot vente et par år før hun kan ta i bruk.

– Jeg har jo mange rundt meg som er 18, alle søsknene mine er over, og mamma og pappa, så jeg skal nok være litt grei der og la de kjøre den til jeg er 18 hvertfall, ler 15-åringen.

Bølla får nå gi ut vinnerlåta, «Now That I Found You», i samarbeid med Universal Music, men har samtidig fremtidsplaner om mer.

– Jeg kommer nok til å skrive musikk og gi ut noe. Dette var jo en premiere på «Now That I Found You», som en start. Så kommer det noen sanger senere, forhåpentligvis da, sier den glade vinneren.

Blandede følelser

Etter at resultatet fra første avstemningsrunde avslørte hvem som fikk tredjeplassen, hadde Gondrosen litt blandede følelser.

– Jeg er så fornøyd med å komme hit. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle komme så langt, og det å stå igjen med Tore og Mari – de fortjener det her så utrolig mye, sa Gondrosen til programleder Katarina Flatland, men la til:

– Jeg føler at jeg har fått utfordret meg og vist forskjellig sider av meg selv. Jeg føler kanskje ikke at jeg fikk vist mitt aller beste idag, men sånn er det, og jeg skal jobbe på videre.

Åpnet for publikum

I forrige uke kunngjorde regjeringen nye retningslinjer for arrangementer. Dermed blir det endelig mulig for produksjonen å åpne for et begrenset antall publikum i salen under finalen.

De tre finalistene, som har sunget for tom sal under alle de tidligere finalesendingene, var glade for endringen – men samtidig ekstra spente.

– Det blir jo mye bedre med en gang, jeg tror at adrenalinet kommer litt opp og at vi får litt mer nerver, sa Mari Eriksen Bølla til TV 2 før finalen startet.

– Men jeg tror at det skal bli en veldig god og fin sending med mye energi, la hun til.

Ble «reddet»

Dommer-trioen, bestående av Silje Larsen Borgan (34), Tshawe Baqwa (40) og Andreas «Tix» Haukeland (27), har også denne sesongen hatt muligheten til å redde én deltaker som TV-seerne sender hjem.

Den anledningen benyttet de fredag 1.mai, da Tore Pedersen i utgangspunktet fikk færrest stemmer og egentlig måtte reise hjem. Det satte Pedersen svært stor pris på.

– Dette var verre enn å løpe 3000 meter altså, sa en svært overrasket og glad 17-åring fra Sunndalsøra i Møre og Romsdal, etter å ha fått den gode nyheten.

Se alle finale-fremføringene under!

.