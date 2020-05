– Sjarmen med idrett forsvinner

Mats Zuccarello mener at det kan bli vanskelig å komme i kampmodus uten tilskuere på tribunen.

Denne uka møttes Mats Zuccarello (32) og Casper Ruud (21) for å spille tennis, mens de venter på å komme i gang igjen med ishockey- og tennis-sesongen.

I dag ble det klart at Ruud tidligst får starte opp igjen med turneringsspill i august, mens Mats Zuccarello fortsatt ikke har fått en dato å forholde seg til.

–Jeg har innstilt meg på at det ikke blir noen turneringer før til høsten, det kjipt og synd at det blir sånn, sier Casper Ruud til TV 2.

Blir i Norge

Zuccarello blir værende hjemme i Norge inntil videre.– I USA vil de fullføre sesongen uansett, det må vi forholde oss til. Jeg trener hver dag sammen med VIF-trener Jon Aase. Det er litt krevende for vi vet ikke om NHL starter opp igjen om fire uker eller om fem måneder. Det gjelder bare å holde kroppen i gang, sier Mats Zuccarello til TV 2.

Hva synes du om at NHL eventuelt fullføres med tomme tribuner?

– I mine øyne forsvinner sjarmen med hockey og idrett generelt hvis vi dropper publikum. Vi er helt avhengig av fans og tilskuere for at idretten skal gå rundt. Det er tilskuerne som gjør en hockey-kamp. Jeg tror ikke det blir like spennende å se på TV heller.

STJERNEDUELL: Casper Ruud (t.v) utfordret Mats Zuccarello på tennisbanen i Oslo Tennisarena denne uka. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Vanskelig

Minnesota Wild spilleren frykter også at det kan bli vanskeligere å spille kamper uten tilskuere.

– Det kan bli vanskeligere å komme i den kampmodus uten fansen på tribunen, men vi er profesjonelle og må bare gjøre jobben vår og gi alt når det starter opp igjen, sier Zuccarello.

Oslo Tennisarena er korona-stille, bare de to verdensstjerne slår baller til hverandre i en ellers tom hall.

– Mats har OK teknikk, jeg tror ikke han trenger mye trening for å heve nivået sitt, sier Casper Ruud.

– Jeg tror ikke jeg hadde tatt ett eneste poeng hadde vi spilte en vanlig tenniskamp. Han hadde kanskje klarte å scoret ett mål hvis vi hadde spilt hockey én mot én, hvis jeg hadde tryna eller noe, ler Mats Zuccarello.