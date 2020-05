Kom med nedslående beskjed til 750.000 besteforeldre – derfor gjør de helomvending nå

I et intervju med TV 2 for tre dager siden kom overlege Are Berg i FHI med en trist nyhet til landets 750.000 besteforeldre.

– Tett samvær, og det å bo sammen over tid er nok ikke det beste rådet.

– Så man bør ikke dra på hyttetur sammen?

– Nei, jeg tror ikke det er et så godt råd. Som en hovedregel så skal man holde god avstand også mellom besteforeldre og barnebarn.

– Hva med å gi barnebarn en klem?

– Vi anbefaler i utgangspunktet ikke klem, nei, sier Berg

– Hvor lenge vil disse rådene vare?

– Dette er nok et av de rådene vi vil holde på lenge. Det vil være ekstra viktig å beskytte risikogruppen, også nå som samfunnet forøvrig åpnes opp, sa Berg til TV 2.

Regjeringen snur

Men under regjeringens pressekonferanse fredage ettermiddag hadde pipa en ganske annen lyd.

– Nå når vi har lite smitte, er det også mulig for mange besteforeldre å feriere sammen med familien sin, sa statsminister Erna Solberg (H).

Dermed åpnes det opp for at personer med lett forhøyet risiko i utgangspunktet kan reise som andre, men at disse må være ekstra oppmerksomme på de generelle smitteverntiltakene.

– Det betyr for eksempel at mange besteforeldre kan feriere sammen med barn og barnebarn, selv om de er i gruppen med lett forhøyet risiko, skriver regjeringen i en pressemelding.

Ny informasjon

Helsedirektør Bjørn Guldvog forklarer at det er ny informasjon som gjør at de nå endrer rådene for besteforeldrene.

– Man har egentlig nyansert rådene litt, basert på ny kunnskap om hvem som er mest utsatt.

Videre forklarer han:

– Hvis du er under 80 år og er helt frisk, har du fremdeles litt forhøyet risiko, men du har ikke en vesentlig forhøyet risiko for å få alvorlige komplikasjoner etter covid-19. Det betyr at de som er under 80 år gamle og er helt friske, i dagens situasjon med lav smitte kan tilbringe ferien med barn og barnebarn.

NY INFORMASJON: Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Lise Åserud

Annerledes

Men for de som er over 80 år, over 65 år med minst én sykdom eller over 50 år med minst to sykdommer i tillegg, vil anbefalingene være annerledes.

– Men for disse gruppene gjelder også at man kan bevege seg ute i samfunnet slik situasjonen er i dag, sier helsedirektøren, og legger til at man da fortsatt må følge smittevernrådene man ellers følger.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier til TV 2 at endringen kommer som et hjelpemiddel for å bedre vurdere individuelle personers risikosituasjon.

– For de som er eldre, har vi et hjelpemiddel til bedre å kunne vurdere risikosituasjonen for hver enkelt, så det er en hjelp for å kategorisere hvor stor risikoen er, sier hun, og legger til:

– Nå er det sånn at det er lav smitterisiko i samfunnet, så de fleste som er besteforeldre og ikke har noen kronisk sykdom og ikke er over 80 år, vil kunne forholde seg til å leve normalt sånn som de fleste andre.

Avhengig av besteforeldre

Statsminister Erna Solberg er klar på at det er etter anbefalinger fra Helsedirektoratet og FHI som gjør at regjeringen nå velger å endre rådene.

– Det er fordi anbefalingen fra FHI og Helsedirektoratet er tydelig på at med det smittenivået vi har nå, så vil det være helt greit å feriere sammen med barnebarna hvis du ikke er i en veldig forhøyet risikogruppe.

Samtidig legger hun til at mange familier er avhengige av besteforeldrene for å få ferielogistikken til å gå opp.

– Det er mange foreldre som har behov for å få hjelp ved å avvikle sommerferien sammen med besteforeldre, for skoleferien er noe lengre enn folks vanlige arbeidsferie, sier hun til TV 2.