Her serverer Per og Bahareh sin første øl: – En lettelse

– Nå er det ikke tiden for mer kontantstøtte, men for å lette på rammevilkårene, effektivisere og få ned skatter- og avgifter. I stedet for å bruke hundrevis av millioner på kontantstøtte, så er det kanskje tiden for å fjerne arbeidsgiveravgiften, sier Per Sandberg til NTB.

Fredag åpnet han og kjæresten Bahareh Letnes Grand Bar i Halden, en brun pub med pianobar, «eksotisk mat» og «masse sjel», ifølge Sandberg. Drømmen er å «bli best i Norge på drinker».

– Det var en lettelse å komme i gang og tappe den første halvliteren, sier Sandberg.

Må få opp sysselsettingen

Bransjen han nå går inn i, har slitt tungt under koronakrisen, noe som også har ført til at baråpningen er blitt utsatt. Frp-veteranen mener likevel at regjeringen og Stortinget har gjort mer enn nok for å redde en kriserammet servicenæring, blant annet gjennom kontantstøtteordningen for bedrifter.

Nå ønsker Sandberg mer strukturelle endringer.

– Norge trenger grep for at sysselsettingen setter fart igjen. Da tror jeg det er mye bedre å fjerne avgiften for å ha folk ansatt, i stedet for å videreføre kontantytelser til næringslivet.

Regjeringen har allerede satt ned arbeidsgiveravgiften midlertidig med fire prosentpoeng, men bare for mai og juni.

Den såkalte kontantstøtteordningen for bedrifter dekker inn inntektsfall som følge av koronakrisen og skal gå til å betale faste kostnader. Siden Grand Bar ikke var åpen i fjor, faller den ikke inn under ordningen.

FORNØYD: Per Sandberg og samboer Bahareh Letnes var storfornøyd med å endelig åpne sin nye bar i Halden. Foto: Heiko Junge

Forventer prioritet

En annen håndsrekning Sandberg mener kunne hjulpet i stedet, er forenklet regelverk. Han har nemlig blitt overrasket over hvor mye man må sette seg inn i som pubeier.

– Det er så komplisert å komme i gang med en liten bedrift. Jeg hadde aldri trodd at det var så vrient, sier Sandberg.

Han setter sin lit til at Frp får løftet problemstillingen, selv om hans tidligere kollegaer i partiet valgte å forlate regjeringen.

– Jeg tror Frp kommer til å få satt disse politiske utfordringene på kartet. Men først og fremst må regjeringen sette inn støtet. Med Venstre og Høyre i regjering bør små- og mellomstore bedrifter få prioritet, sier han.

Fokuserer på bardrift

Selv om pubeieren ikke nøler med å kaste seg inn i enkeltsaker, har han foreløpig ikke gjort alvor av lovnader om å gjøre politisk comeback.

– Jeg har ikke lagt noe på is, men akkurat nå fokuserer jeg på å få et levebrød ut av baren og andre prosjekter, slår Sandberg fast.

Han vil ikke kommentere hvordan han synes Frp gjør det i opposisjon, men var tydelig motstander av at partiet forlot regjeringskontorene. Det er han fortsatt.

– Det tok oss 40 år å komme i regjering og så velger vi frivillig å gå ut derfra, sier han oppgitt.

– Er fortsatt Frp partiet ditt?

– Det har jeg ingen kommentar til.

