Økonomene med advarsel når samfunnet åpner seg

Under koronakrisen har mange tilegnet seg gode økonomiske vaner. Noen av dem kan det være lurt å holde på også når samfunnet åpner igjen.

Utbruddet av koronaviruset skapte en rekke endringer i samfunnet. Med pålagt hjemmekontor og stengte butikker var det mange som ble tvunget til å endre sine hverdagslige vaner.

– Det er flere vaner vi har tatt til oss uten at vi nødvendigvis har tenkt over at det er god økonomi i det, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank Foto: Danske Bank

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at koronasituasjonen ga store utslag i husholdningenes varekonsum i mars. Sesongjusterte tall viser at det samlede varekonsumet falt fire prosent, selv om det var en sterk økning i kjøp av dagligvarer.

– Når vi opplever usikkerhet, blir også kjøpsatferden vår endret. Vi er mer forsiktige. Når samfunnet normaliseres, kan optimismen øke. Det er bra, men kan igjen føre til et høyt forbruk, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

Unngå unødvendige kjøp

Tvetenstrand sier tallene viser at nordmenn nå begynner å bruke mer penger igjen. Det er bra for norsk økonomi og næringsliv generelt. Samtidig kan det være fornuftig å holde på noen av de gode vanene du begynte med da koronautbruddet kom.

– Det er lurt å tenke over hvordan man kan ta med seg noen av de gode vanene man har innarbeidet under koronakrisen. Det vil gjøre det mulig for deg å bruke mer penger på det som gir deg mer verdi, sier Tvetenstrand.

Nordmenn har for eksempel blitt oppfordret til å være mindre på butikken, og har derfor planlagt mathandlingen i større grad. Denne typen gode hverdagsvaner gjør du lurt i å fortsette med.

– Når man reiser på jobb, går man gjerne forbi forskjellige steder det kan være fristende å gå innom. Da er det fort gjort å kjøpe noe man egentlig ikke trenger. Disse impulskjøpene har vært mindre tilgjengelige på grunn av koronasituasjonen, sier Tvetenstrand, som altså mener du bør fortsette å unngå slike impulskjøp, også når du skal begynne å dra på jobb igjen.

– Samtidig skal du ikke slutte å bruke penger. Poenget er å forsøke å unngå å kjøpe de unødvendige tingene. Det er greit å gå på kafé, men ikke gå innom for å kjøpe en kaffe hver gang du går forbi. Tenk over hva du egentlig trenger.

Se hvor mye du har spart

Uten justering for sesongvariasjoner, var husholdningenes varekonsum 6,1 prosent lavere i mars enn i samme måned året før.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea Foto: Nordea

– Privat forbruk står for halvparten av verdiskapningen i norsk økonomi. De som har rom i økonomien kan gjerne bruke litt penger så lenge faste utgifter er betalt og du har spart opp en buffer. Men det er greit å holde seg unna unødvendig forbruk, oppfordrer Incedursun.

Alle kan ta lite gjennomtenkte økonomiske valg, men det er viktig å være bevisst på dette og ikke la disse valgene bli til dårlige vaner.

– Identifiser de dårlige vanene du hadde før korona og få oversikt over de gode vanene du har nå. Se hvor mye penger du har spart og om du har klart deg helt fint uten et høyt forbruk, sier Incedursun.

– Gi deg selv en solid grunn før du gjør et kjøp av for eksempel kjøp av bil, klær, møbler og så videre. Tenk gjerne gjenbruk.

– Ikke gå tilbake til gamle synder

Tvetenstrand understreker viktigheten av å spare penger i en bufferkonto, dersom du har mulighet.

– Mange har mistet jobben og kjent på usikkerhet. Mange bedrifter sliter fortsatt, så dessverre kan det komme nye bølger med permittering, sier Tvetenstrand.

Incedursun påpeker at mange gjør endringer i livet uten noen form for økonomisk planlegging. Det kan være vanskelig å gjennomføre, og derfor råder hun til å lage en plan for pengene dine.

– Sparer du for eksempel til bolig, pensjon, bryllup, også videre, kan det være lettere å ikke bruke penger på unødvendige kjøp. Koronakrisen etterlater seg en viktig lærdom, og er en påminnelse om at vi må forberede oss på dårlige tider, sier Incedursun.

Har du plukket opp noen gode økonomiske vaner under koronakrisen, bør du altså tenke over om noen av disse er fornuftig ta med videre også når samfunnet åpner igjen.

– Vær bevisst på dette nå med en gang. Vi har nesten etablert disse gode vanene nå, men det snur fort igjen. Ikke gå tilbake til gamle synder, advarer Tvetenstrand.