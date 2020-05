– Derfor gir hun ikke fra seg tronen til sønnen

PRESSEKLUBBEN (TV 2): Det er særlig én grunn til at dronning Elizabeth ikke vil abdisere, mener kongehus-kjenner.

Få kongehus i verden må tåle mer oppmerksomhet i pressen enn det britiske. Og til tider har forholdet mellom kongefamilien og pressen vært svært anstrengt.

To av dem som har fått kjenne på hvordan det er å stå i pressens kritiske søkelys, er Harry og Meghan. De har rettet sterk kritikk mot pressen, som de mener har vært altfor pågående og invaderende.

Trakk seg tilbake

Denne våren trakk også paret seg som fremtredende medlemmer av den britiske kongefamilien. Da måtte de også si fra seg sine kongelige titler.

– Det har vært mer enn nok å tenke på for dronning Elizabeth den siste tiden – og mer enn nok for britiske tabloidaviser å skrive om, forteller TV 2s reporter i London, Tonje Iversen, i TV 2-programmet Presseklubben.

– Lite nevrotisk

Midt i dette dramaet står altså dronningen, 94-åringen som er verdens lengstsittende monark – med imponerende 68 år på tronen.

– Dronning Elizabeth har en egenskap som kommer veldig godt med, nemlig at hun er lite nevrotisk og funderer lite over hva hun kunne ha gjort annerledes. Hun tenker at dette er kortene hun har fått utdelt, og så får hun spille dem riktig, sier kongehus-kjenner og forfatter Inger Merete Hobbelstad.

– Utenkelig

De siste årene, mellom kongehusets opp- og nedturer, har debatten rast om 94-åringen bør gi fra seg tronen til sin nå 71 år gamle sønn, prins Charles.

Hobbelstad har skrevet bok om dronning Elizabeth, og mener det vil være helt utenkelig at hun abdiserer.

– Da hun var 21 år, sverget hun i en radiotale at hun skulle vie sitt liv til folket. Det løftet har hun holdt, og derfor er det utenkelig for henne å abdisere, sier Hobbelstad.

Har lagt en plan

Det finnes imidlertid en plan for hva som skal skje dersom dronningen skulle bli svekket, syk eller på andre måter redusert på sine eldre dager, forteller Hobbelstad.

– Nå skal det også sies at de allerede er i en slags overgangsfase. Det er prins Charles som nå tar mange viktige avgjørelser ved hoffet, som moren tidligere har tatt. Men frem til hun dør, så er det nok hun som vil stå på toppen av pyramiden.

