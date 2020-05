Norske styrker var på plass under sykehusangrep i Kabul

Norske spesialstyrker bisto afghansk politi da et sykehus i Kabul ble angrepet av væpnede menn tirsdag, bekrefter Forsvaret.

– Jeg kan bekrefte at den norske styrken deltok i oppdraget ved barselavdelingen, opplyser kommandersersjant Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter til NRK.

Ingen har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet, der 24 mennesker ble drept, blant dem sykepleiere, mødre og babyer, men den ytterliggående islamistgruppa IS mistenkes for å ha stått bak.

Ifølge Leger Uten Grenser gikk tre menn metodisk gjennom avdelingen og skjøt mødre. De tre angriperne ble drept.

Hvilken rolle de norske spesialsoldatene spilte under aksjonen, ønsker ikke Eikeland å kommentere.

– Av hensyn til våre styrkers sikkerhet og alliansens mediepolicy kan vi ikke gi ytterligere informasjon av operativ karakter, men bekrefter at vi deltok som normalt med mentorering, opplyser hun.

Norge har rundt 60 spesialsoldater i Kabul, der de i flere år har samarbeidet tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222 og følger dem når de er ute på oppdrag.

(©NTB/TV 2)