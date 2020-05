Utenlandske trenere kaller tennisforbundet for «mafia» - norsk klubb forsvarer ledelsen

«Mange generasjoner med spillere ble kastet bort».

«De styrer sporten som en mafia».

«De må finne ut hva «demokratisk» betyr».

«Du må være inne med de riktige folkene for å få støtte».

Bråket rundt norsk tennis ser ikke ut til å stilne - til tross for at forbundet fredag gikk ut og sa at en uavhengig granskning av NTF nå skal bli gjennomført.

Sitatene over tilhører to utenlandske trenere, som nå altså går til frontalangrep på forbundet.

Forbundet har takket nei til å svare på kritikken, og peker på at de i tiden fremover heller vil bruke tiden på å legge til rette for en grundig granskning.

TV 2 har også kontaktet flere ulike klubber i Norge for å få deres syn på saken, men kun Trondhjems Tennisklubb har respondert

– En liten gruppe har altfor stor makt

Reno Manne, som har jobbet med det berømte IMG-akademiet I USA og med flere tidligere verdensenere, var til og fra Norge i tidsrommet 1993-2013.

– Tennis i Norge har stort potensial, men det er en ukultur der, sier Manne til TV 2 fra bopelen sin i Florida.

– Ting foregår rett og slett ikke slik de skal. Det er en mafiakultur. En liten gruppe har altfor stor makt over hva som skjer i Tennis-Norge. Og når trenere er redde for å snakke ut, så er ikke det hverken riktig eller bra. Folk skal ikke måtte være redde for å prate. Veien fremover for norsk tennis er at klubbene bestemmer seg for hvem de vil ha i forbundet. Nå er det tid for endring i norsk tennis. Nå må det gjøres. Du har en generalsekretær som har forsvunnet fordi han er i bygninger han ikke skal være i. Og før det var det hendelsen med sykkelrittet, hvor han bevisst jukset. Og likevel får han jobben. Det er ikke noe personlig mot ham eller andre, men nå er det på tide med endring, sier amerikaneren engasjert.

– Det er rett og slett ikke sant

En rekke hendelser og anklager mot NTF har blitt publisert i norske medier de siste ukene.

Mest oppmerksomhet har kanskje sakene rundt tidligere generalsekretær Alexander Kjær fått. Først ble han, som NRK avslørte, tatt i å trene i tennishaller han selv hadde stengt på grunn av koronapandiemen. Så kunne TV 2 fortelle at han hadde blitt suspendert fra norsk sykkelsport bare måneder før han fikk jobben i forbundet.

– Jeg har lest hva som skjer i Norge, for folk har sendt det til meg. Jeg har sett artikler og hva forbundet selv skriver. De sier at de er en demokratisk organisasjon som ikke har noe å skjule. Det er rett og slett ikke sant. Rett og slett ikke sant. De må finne ut og dokumentere hva «demokratisk» egentlig betyr. Det demokratiske vil være å vise alt og legge alt på bordet. Og det skjer ikke. Man kan ikke ha en organisasjon som styrer tennissporten som en mafia. Det er slik jeg vil beskrive det. Jeg venter bare på at Joe Pesci skal dukke opp på Facebook-siden deres! fortsetter Manne.

Forbundet la på onsdag denne uken frem deler av regnskapet i årene 2017-2019 for TV 2 og flere andre mediehus. Oversikter over reisekostnader, stillingsbeskrivelser og lignende ble presentert, dog ikke på bilagsnivå, noe forbundet sier at de kan vise frem på et senere tidspunkt om det er interesse for det.

– De støttet sine egne

Tiago Bartolo jobbet som tennistrener i Norge mellom 2012-2018, men beskriver ikke perioden i lykkelige ordelag.

– I løpet av de årene var jeg med på å produsere noen av de beste spillerne i Norge. Hver gang jeg spurte om støtte, fikk jeg avslag. Jeg er skuffet, for jeg følte vi kastet bort mange generasjoner som kunne ha tatt Norge til et nytt nivå. Det er mange spillere i Norge som kunne ha vært kjempegode, sier han på telefon fra Portugal.

Bartolo jobbet for tennisklubbene på Bygdøy og Nordstrand, og forteller at han i løpet av sin tid i Norge trente 11 topp 10-spillere i Norge og tre spillere som vant internasjonale turneringer.

– Jeg vil beskrive forbundet som en plass der du må være inne med de riktige folkene for å lykkes og få støtte. Om du er inne hos de, så er du med i klubben, sier han, og fortsetter:

– Jeg spurte om økonomisk støtte for noen av de beste spillerne i Norge. De sa at de ikke hadde penger. Det overrasket meg alltid at de ikke hjalp klubbene mer med den store strukturen de hadde. De støttet sine egne og Casper Ruud. De andre hadde ikke en mulighet.

Ifølge Bartolo var det vanskelig å få klarhet i hvem som fikk økonomisk støtte og hva kriteriene var.

– Mye må forandres. Det må være åpent og klart for alle hva som er spillereglene. Dette har jeg sagt til forbundet. Det må være klart hvem som kan få støtte. Alle burde ha muligheten, men det er ikke tilfellet, påstår han.

– De gjør veldig mye riktig

Som nevnt over, er Trondhjems Tennisklubb ikke enig i all kritikken som blir rettet mot forbundet for tiden.

Styreleder Audun Ø. Thorshaug sier at forbundet «stiller bra opp for oss».

– Jeg kjenner meg ikke igjen i en beskrivelse av «mafia». Jeg oppfatter de som åpne og veldig tilgjengelige for oss. Sportssjef Øivind Sørvald, generalsekretær Aslak Paulsen og de andre er en telefon unna. Jeg føler de er «nedpå» og nøkterne, og trenerkonferansene med Sørvald er av høyt nivå. Det er også inntrykket utenom Norge. Veldig mye riktig blir gjort i norsk tennis. De klarer å få frem Casper Ruus, samtidig som bredden vokser. Mye riktig gjøres, sier han.

Samtidig støtter han at det ryddes opp i bonusavtaler for ansatte og slike ting.

– Vi jobber jo i idretten, så det er bra med en gjennomgang. Men det er ikke avdekket noe som gjør at vi har hoppet i stolen, akkurat. Og kritikken mot Sørvald er overdreven - det er ikke veldig ekstravagant det han driver med, sier han om kritikken mot sportssjefen som har kommet frem i spesielt Dagbladet og NRK de siste dagene.