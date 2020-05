Kastet bevis da han løp fra politiet - avslørte millionbedrageri

To menn i 30-årene er tiltalt for grovt bedrageri etter at de svindlet til seg varer for over én million kroner. Det hele ble avslørt etter at en allerede straffedømt mann kastet fra seg et SIM-kort da han prøvde å løpe fra politiet.

Politiet mener at de to tiltalte ved minst 28 tilfeller medvirket til bedragerier for over en million kroner. Hendelsene skjedde høsten 2018.

Svindelen dreier seg om vareutleveringer fra butikker i Oslo-området.

En av vareutleveringene skjedde i en Maxbo-butikk 1. oktober 2018. Her skal de to mennene ha lurt til seg varer for nesten 150.000 kroner.

Det største enkeltbeløpet politiet har avdekket er på 161.700 kroner, mens det laveste beløpet er på 720 kroner.

Totalt utgjør de 28 tilfellene i tiltalen 1.113.066 kroner. Saken skulle egentlig begynne i Oslo tingrett mandag, men ble utsatt.

Brukte falsk ID

De to mennene brukte, ifølge tiltalen, et falskt ID-kort for å utføre svindelen. De ansatte i butikkene skal ha blitt lurt til å utlevere varene til det de trodde var noen andre.

Alle varene skulle betales for over faktura. Men regningene ble sendt til et firma knyttet til identiteten på det falske ID-kortet.

Det var mannen som mottok fakturaene som anmeldte saken.

Allerede i juli i fjor dømte Oslo tingrett en tredje mann, det politiet mener er hovedmannen bak bedrageriene.

Han fikk seks og et halvt års fengsel etter å ha blitt dømt for en rekke forhold, blant annet grov korrupsjon, momsbedrageri og hvitvasking.

I dommen legger retten til grunn at det dreier seg om et kriminelt albansk og rumensk miljø i Oslo. Tingrettens dom er anket og skal behandles i Borgarting lagmannsrett fra 2. juni.

De to mennene som nå er tiltalt for medvirkning til bedrageriene, skulle etter planen møte i Oslo tingrett denne uken.

Kastet bevis med politiet i hælene

Mannen som ble dømt i juli, prøvde å løpe fra politiet da han ble pågrepet. Samtidig kastet han fra seg et SIM-kort som politiet knytter til bedrageriene. SIM-kortet førte til et gjennombrudd i etterforskningen.

Det viste seg at kortet nylig var blitt hentet ut og omregistrert i en butikk på Tveita-senteret i Oslo. Overvåkningsbilder fra kjøpesenteret knytter de tiltalte til en telefon som ble brukt i forbindelse med bedrageriene.

Politiet hentet også inn overvåkningsbilder fra flere av butikkene der vareutleveringene fant sted.

FALSKT: Ved fire anledninger skal de ha fått ut varer fra Clas Ohlson. De fire tilfellene beløper seg til over 50.000 kroner, ifølge tiltalen. Foto: Politiet

De samme personene dukket også opp på overvåkningsbilder fra Elektroimportøren i Oslo. Her fikk de med seg varer for over 94.000 kroner.

Politiet fant igjen mange av disse varene. Lastebilen som de fant varene i var registrert på mannen som allerede er dømt.

OSLO: Overvåkningsbilder fra Elektroimportøren i Oslo. Foto: Politiet

Store ressurser

Christian Stenberg er politiadvokat i Oslo politidistrikt og aktor i saken.

Han sier politiet har brukt store ressurser på å etterforske saken.

AKTOR: Christian Stenberg fører saken for Oslo politidistrikt. Foto: NTB Scanpix/Tor Erik Schrøder

– Saken er viktig for politiet fordi den avlegger et større sakskompleks om arbeidsmarkedskriminalitet. Kriminalitet som begås innenfor arbeidslivet er svært alvorlig og setter velferdsstaten i fare, sier Stenberg.

Fisnik Baki forsvarer en av de to tiltalte mennene. Han forteller at klienten stiller seg helt uforstående til tiltalen.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier Baki.

Utover det ønsker ikke Baki å kommentere saken ytterligere.

Ida Kumrije Rusiti forsvarer den andre mannen som er tiltalt.

– Min klient erkjenner ikke straffeskyld, skriver hun i en SMS til TV 2.

Utsatt på grunn av sykdom

Saken skulle egentlig gått for Oslo tingrett denne uken, men ble mandag utsatt på grunn av sykdom hos en av partene.

Det er ikke satt ny dato for behandling av saken, men det er ventet at partene møtes i Oslo tingrett etter sommeren.

FORSVARER: Finsik Baki forsvarer en av de to som sitter på tiltalebenken for grovt bedrageri. Foto: Privat

– Det er svært viktig at saker som går for retten i disse tider, avvikles på en smittevernfaglig forsvarlig måte slik at ingen risikerer liv eller helse i forbindelse med gjennomføringen, sier politiadvokaten.

På vegne av sin klient er også forsvarer Fisnik Baki fornøyd med at saken ble utsatt, gitt omstendighetene.

– Av hensyn til sakens opplysninger, så mener jeg det var en riktig avgjørelse å utsette saken, sier Baki.