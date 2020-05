John Carew (40) avslører 16 år yngre kjæreste

Den tidligere fotballproffen bekrefter at han er i et forhold med Pernille Juvodden (24).

Det bekrefter både Carew og Juvodden overfor VG.

Ifølge avisen vil ikke paret kommentere saken, men begge er kjent med omtalen.

Juvodden, som er fra Horten i Vestfold, har over lengre tid hintet om forholdet på sin Instagram-profil, hvor hun har delt bilder av blant annet Carews hender og skygge. Sent i april publiserte 24-åringen et bilde av dem sammen for første gang.

TV 2 har tidligere kontaktet Carew angående romanseryktene, men den tidligere landslagsprofilen har ikke besvart henvendelsene.

I 2017 ble det slutt mellom Carew og Camilla Haukaas etter tre år som kjærester.

– Det er slutt mellom oss. Vi er fortsatt glade i hverandre, men er kommet til felles enighet om at det er best for begge å være venner – og ikke kjærester, sa de begge til Se og Hør den gang.

De to bekreftet forholdet i april 2015, etter å ha vært sammen en stund.