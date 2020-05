KrF og Venstre sjokkert over Høyre: – Hårreisende

KrF og Venstre mener signalene fra Høyre om en strengere innvandringspolitikk er oppsiktsvekkende. Venstre varsler at deres nye politikk vil være minst 5.000 kvoteflyktninger.

– Signalene fra Høyre er urovekkende. I en tid hvor det er rekordmange mennesker på flukt i verden, og 70 millioner er på flukt fra krig, nød og elendighet, og det samtidig ikke kommer asylsøkere til Norge, så må vi ta et ansvar for verden rundt oss, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

I dag varslet flere Høyre-topper en ny retning i partiets innvandringspolitikk. Lengst av alle gikk stortingsrepresentant Ove Trellevik, som vil at partiet skal gå til valg på å ta imot null kvoteflyktninger.



– Er ikke dette en tid for å prioritere økonomisk?

– Jo, men de som skal ta regningen er ikke de som trenger oss aller mest. Hvert femte sekund legger et barn ut på flukt, og da har vi et ansvar for å ta vare på de som trenger det mest. Vi kan ikke legge regningen på de som er på flukt.

Hansmark sitter i Venstres programkomite, og har ansvaret for innvandring og justis, han varsler at partiet vil liberalisere innvandringspolitikken.

– Vi snakker om minst 5.000 kvoteflyktninger. Høyre kan rett og slett bare glemme at vi skal være med på kutt i antallet kvoteflyktninger. Jeg synes det er urovekkende å se det er en konkurranse mellom Høyre og Arbeiderpartiet om hvem som skal være strengest, de som taper på det er de som har et behov for beskyttelse.

Han mener det «ikke er noen tvil om at Høyre ønsker å være mest mulig lik Frp.»

– Det er en dårlig ide. Jeg mener Høyre har godt av å være et parti som står bak internasjonale konvensjoner for å sikre flyktningers rettigheter. Det er nettopp det de lefner med nå, når de sier skal stoppe asylankomster til Norge og ikke ta imot kvoteflyktninger. Da bryter vi de avtalene vi er blitt enige med verden om, sier Hansmark.

– Hårreisende

Også i KrF vekker signalene fra Høyre harme.

– I en tid med rekordlav ankomst av asylsøkere, går de løs på kvoteflyktninger som FN ber oss bosette. Det handler altså om å ikke hjelpe der de er. Dette er hårreisende og ikke Høyre slik jeg kjenner Høyre. Men mulig signalene er å blidgjøre FrP, hva vet jeg? sier KrFs Geir Jørgen Bekkevold.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener Høyre bør lytte til KrF, og huske «Norges stolte tradisjon».

– Jeg mener Høyre bør lytte mer til KrF enn Frp i disse spørsmålene, sier Ropstad til TV 2.

– Nå tar vi imot 3.000 kvoteflyktninger, som er noe av de som har det vanskeligst i verden. Det var et viktig gjennomslag for KrF og Venstre og denne politikken bør vi fortsette med.

Han viser til at det knapt kommer asylsøkere til Norge nå.

– KrF har vært pådriver for å ta imot mange kvoteflyktninger. Det har fungert godt, så får vi jobbe med god integreringspolitikk og ha fokus på det.