Norges største sykkelstjerner i spektakulært rekordforsøk

På onsdag får Edvald Boasson Hagen og co endelig startnummer på ryggen igjen når Norges klatrekonge skal kåres.

Ventetiden er over. Onsdag får du se direktesendt sykkel på TV igjen. Da sender TV 2 Sport 1 og Sumo Klatrekongen Fuel of Norway fra kl 18-21.

Ti av nasjonens sterkeste rytterne samles på hemmelig sted for et uhøytidelig rekordforsøk opp en stigning der de får testet konkurranseinstinktet etter en lang periode i dvale.

- Jeg tror det er fint for dem å få kjenne på følelsen av å konkurrere litt. Da får de se hvordan de står mot hverandre, får en pekepinn på hvordan de har trent og hva de må jobbe med fremover. Dette vil forhåpentligvis føre til at de får litt motivasjon i en tung periode, sier Gabriel Rasch.

Derfor holder de det hemmelig

Den tidligere proffsyklisten er sportsdirektør i INEOS og initiativtakeren til å få hjulene til å rulle igjen. Sammen med den rutinerte rittdirektøren fra Tour of Norway, Birger Hungerholdt, forteller han at det blir iverksatt strenge smittevernstiltak. Rytterne starter en og en, og publikum blir bedt om å holde seg borte.

- Grunnen til at vi holder det hemmelig hvor vi skal være, er fordi vi ikke ønsker å ha mye folk her i den situasjonen vi nå står oppe i. Vi prøver derfor å holde det lukket slik at vi får gjennomført dette på en ordentlig og trygg måte.

Hagen får favorittstempel

Edvald Boasson Hagen, Carl Fredrik Hagen, Tobias Foss, Rasmus Fossum Tiller og Andreas Leknessund er bare noen av proffene som stiller til start.

- Carl Fredrik er den som på papiret er den beste klatreren. Det er ikke noe fjell vi skal opp og han skulle nok sett at det var lenger, men så lenge det går oppover får han favorittstempelet, sier Leknessund.

Stortalentet fra Uno X Development Team har ikke fått testet konkurransebeina siden han målte krefter med Geraint Thomas og Remco Evenepoel under Algarve Rundt i slutten av februar.

- Jeg har savnet det veldig, så det blir veldig gøy å komme igang. Det er kult å få sammenlignet tiden min med de beste klatrerne i Norge.

- Er det trygt?

- Ja, det er trygt. Her tas det hensyn. Man sykler en og en, og det vil være stor avstand, svarer han.

20-åringen, som skal til Sunweb neste sesong, er usikker på formen.

- Hvis jeg er i god form, så skal jeg klare å kjøre fort. Jeg håper å være i toppen.

- Nummer 1?

- Det hadde vært gøy, det!

Kompaniet samles

TV 2s Christian Paasche gleder seg til å komme igang med kommenteringen igjen, og får med seg Johan Kaggestad og Dag Otto Lauritzen når Klatrekongen skal kåres.

- Det blir fantastisk å få lov til kommentere et slags sykkelritt igjen, med syklistene ute på landeveien.Dette er jo en enkeltstart og bakketempo. Ikke veldig ofte rytterne møter denne konkurranseformen i løpet av en sesong. Kampen mot klokka krever alltid noe ekstra. Jeg tror det kommer til å bli meget jevnt, men tipper Tobias Foss kommer til å være raskest opp den drøye fire kilometer lange bakken.