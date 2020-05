100 millioner til flomsikring

– Vi har satt av inntil 100 millioner kroner som kommunene kan få tilgang på for å utføre akutte flomverntiltak. Vi vet at der er stor fare for flom og nå setter vi kommunene i stand til å forberede seg for storflom med betydelig skadepotensiale de neste ukene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til TV 2.

SKADEBEGRENSNING: Statsrådene Tina Bru og Nikolai Astrup åpner pengesekken. Foto: Mina Rise/TV 2

Store mengder snø i fjellet og en kald vår gjør at det er stor fare for flom denne våren.

Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 95 prosent sannsynlighet. Det skriver NVE i vårflomanalysen som ble publisert torsdag ettermiddag.

Med stor vårflom menes flom på oransje nivå, som kan medføre alvorlige skader.

– Rapporten fra NVE som viser at det er veldig stor sannsynlighet for at vi kan få en svær flom både i Sør- og Nord-Norge i vår. Særlig i nord er det stor sannsynlighet. Nå stiller vi opp med litt ekstra penger for kanskje å få på plass akutte tiltak som kan begrense skade, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Det er snart tid for flom. Kommer ikke pengene litt for sent?

– Regjeringen har i alle år satt av mye penger til flom, skred og sikringstiltak. Bare i år har vi bevilget nesten 600 millioner til det formålet. Dette er ekstrapenger i en akutt situasjon fordi vi vet at situasjonen akkurat nå er slik at det er veldig stor sjanse for en stor flom som kan gi mye skade, sier Bru.

I Trøndelag er det flere vassdrag som har opp mot 90 prosent sannsynlighet for flom, og i Sør-Norge er det 75 prosent sannsynlighet for stor flom i Gudbrandsdalslågen ved Losna. Det samme gjelder i høyereliggende deler av andre vassdrag på Østlandet.