Eldre-heltens datter fortsetter opprøret

Asbjørn Krogsæter la seg i sengen på pleiehjemmet og nektet å rikke seg, da kommunen ville sende ham hjem for fem år siden. De hevdet han var for frisk. Drosjen måtte gjøre vendereis og Asbjørn ble bygdas helt. Etter klage til fylkesmannen fikk han bli.

De gamles helt

Nå er han forbilde for de 14 gamle som fortsatt bor på bofelleskapet, Sønsterud i Åsnes. De sier de vil følge hans eksempel, dersom kommunen gjør alvor av planene om å legge ned.

– Jeg er stolt av at de kjemper sånn som faren min. Det hadde han likt veldig godt, sier Eva Helstad.

I november fikk de gamle beskjed om nedleggelse av bofellesskapet, som er hundre år gammelt og svært populært. Men politikerne grep inn og nedsatte en arbeidsgruppe som nå utreder saken på ny. Konklusjonene er snart ventet og da faller den endelige avgjørelsen i kommunestyre.

– Politikerne må bruke sunn fornuft og høre på hva de gamle sier. Og så må de tenke på hvordan brukerne føler seg oppe i dette, sier datteren til Asbjørn.

Kan bli reddet

At hjemmet er gammelt og at det ikke er bad på rommene er brukt som argument for å stanse driften. Men både pårørende og eldre sier at de stortrives slik de har det. Og at det ikke er behov for kostbare investeringer for å opprettholde driften. De mener også de nye omsorgsboligene kommunen bygger, ikke er egnet for de gamle fra Sønsterud, siden de ikke gir tilbud om heldøgnspleie.

Den tidligere Stortingsrepresentanten for Fremskrittspartiet, Per Roar Bredvold, sitter i arbeidsutvalget som snart er i mål med sin vurdering.

Der sitter også andre politikere, helsebyråkrater og tillitsvalgte.

– Kan du love de gamle at de får bli. Det er jo gitt mange valgløfter om fortsatt drift, Bredvold?

– Nei. Det kan jeg ikke. Men jeg skal gjøre alt jeg kan for å redde hjemmet. Det har jeg kjempet for lenge og vi i Fremskrittspartiet har lovet videre drift i valgkampen.

– Bygget er gammelt. Bør man ikke tilby mer moderne boforhold?

–Det er gammelt, ja. Men det er her de eldre trives. De får god pleie, livskvalitet og en verdig alderdom.

– Men kommunen bruker millioner på 32 nye omsorgsboliger?

–Ja. Men det er ikke alle som vil og kan bo der. Og da er Sønsterud et godt supplement. Husk at det er folk som har bygd opp landet vårt som bor der. De trives, og da skal det ikke raseres, sier Bredvold som også er kommunestyrerepresentant.

De gamle trosset koronaen og gikk i protesttog mot nedlegging, 1 mai. Også pleiere markerte seg i toget for å bevare hjemmet og arbeidsplassene. Men de opplyser at de ikke kan snakke med TV 2 om saken.

– Jeg kan ikke ha noen kommentar på det. Jeg må bare henvise til kommunaldirektøren, sier pleieren Tone Gråberget.

Ordfører Kari Heggelund avviser at de ansatte er gitt munnkurv. Hun ber om en pause når vi stiller spørsmål ved muligheten deres til å ytre seg.

–Dette tenker jeg vi kan ta på nytt igjen. Dette er en annen vinkling enn det du sa først, sier ordføreren.

Så kommer kommunaldirektøren ned til kontoret. Og det blir bekreftet at det er sendt en mail til de ansatte om at TV 2 er ventet på besøk. Der gis det også et klart råd til pleierne.

– Kommer dere i en situasjon at de ønsker å intervjue dere anbefaler jeg at dere viser til kommunaldirektør, skriver en leder.

Ordføreren vedgår at mailen er formulert på en måte som kan misforstås i forhold til pleierne. Selv mener hun de skal kunne si sin mening om saken.

– Det er administrasjonen som sitter med alle detaljer og oversikten på alle aspekter. Derfor var det ryddig. Men det var en uheldig formulering i mailen. Det beklager jeg, sier ordføreren.

Må være med i tiden

Hun avventer nå rapporten fra arbeidsgruppen før hun tar endelig stilling til saken, som hun mener er vanskelig.

– Fornuften er at vi må tilrettelegge for en eldreomsorg som skal være med i tiden her. Bygget på Sønsterud er 100 år gammelt og krevende. At folk har det bra, trives og at det er flinke folk som jobber der, er det ingen tvil om, sier Kari Heggelund.

– Bør ikke hjemmet da få bli der?

– Det er jo det som er spørsmålet. Er dette rigga for noe folk vil ha om ti, tjue og tretti år? spør ordføreren.

– Til tomannsrom

Da administrasjonen sendte skriv om nedleggelse til de pårørende i november, var planen å avvikle driften i løpet av sommeren i år. 10 beboere skulle flyttes på sykehjem. Og det ble gitt beskjed om at flere av dem måtte påberegne å dele rom, på grunn av overbelegg. 4 beboere skulle flyttes til de nye omsorgsboligene. Det ble understreket at dette måtte gjøres for å få budsjettet for 2020 i balanse.

Ordføreren avviser at gamle fra Sønsterud vil bli plassert på dobbeltrom på sykehjem på grunn av at kapasiteten er sprengt. I følge henne er det nå ledige plasser. Og hun mener endel av beboerne på pleiehjemmet har behov for å være på sykehjem.

Men dit vil ikke de gamle på Sønsterud.