Eliteserie-klubber tvinges til å fjerne talenter fra treningsgruppa

Norske Eliteserie-klubber må rette seg etter et strengt regelverk for å få lov til å trene igjen.



Det går blant ut over fire Sandefjord-talenter som gjennom hele vinteren har trent regelmessig med klubbens A-lag:

Lars Markmanrud, Petter Menen Johansen, Jørgen Kili Fjeldskår og Andreas Albertsen har nemlig ikke kontrakter med klubben.

– Slik vi tolker regelverket, så har ikke de som ikke er på kontrakt lov å trene med A-laget. Det synes vi selvsagt er frustrerende og kjedelig, sier utviklingsansvarlig Martin Jensen i Sandefjord Fotball.

– Det er jo selvfølgelig kjipt, men samtidig må man jo bare akseptere det og gjøre det beste ut av det. Så håper jeg at de finner en løsning om ikke altfor lenge, sier 19 år gamle Lars Markmanrud.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund bekrefter at Sandefjords oppfatning av saken stemmer.

Han viser til at Eliteserien har fått spesialtillatelse til å være en testpilot blant annet fordi de er profesjonelle og har et solid medisinsk apparat rundt spillerne.

– Med dette som bakgrunn er det litt utfordrende å inkludere spillere som ikke har kontrakt, erkjenner Fisketjønn.

Tror det hadde vært gjennomførbart

I Sandefjord påpeker Martin Jensen at han har respekt for at situasjonen er som den er og at protokollen til Eliteseriens pilotprosjekt må følges.

Samtidig legger han ikke skjul på at han helst kunne tenkt seg at det gikk an å gjøre et unntak.

– Jeg synes jo det. Jeg forstår at det i en tidlig oppstartsfase må være veldig strengt, men så tror og håper jeg at det i løpet av kort tid kan åpnes opp for at det ikke er de kontraktsmessige forholdene som skal avgjøre om du får trene eller ikke, sier han.

Jansen tror spillerne hadde ønsket å legge til rette for det.

– Det hadde ikke vært noe problem å legge til rette for det med hjemmeskole og sånt, tror han.

Lars Markmanrud fikk i løpet av vinteren mer og mer spilletid. 19-åringen er inne i sin siste sesong som Sandefjord-junior.

– Frykter du at dette kan påvirke dine sjanser til å få kontrakt med klubben?

– Akkurat det har jeg ikke satt meg så veldig inn i. For min del handler det nå om å trene best mulig med juniorlaget og gjøre det beste ut av det. Jeg skjønner at det er en spesiell situasjon vi er i, og at det er vanskelig. Men det hadde selvfølgelig vært moro om jeg fikk være med for fullt, sier han.

Norges Fotballforbund har vært klare på piloten kan måttet tilpasses undervegs. Nils Fisketjønn er derfor åpen på at reglene rundt bruken av akademispillere kan bli justert framover.

– Imidlertid bør vi nå få tid til å gjennomføre og deretter evaluere første fasen av piloten, sier han.

Frykter det skal vedvare

I en annen Eliteserieklubb, Kristiansund, sier sportslig leder Kenneth A. Leren at deres treningsgruppe i all hovedsak har bestått av spillere med kontrakter.

– Foreløpig har det ikke vært noen stor utfordring, men vi har jo hatt med noen hospitanter tidligere. Hvis vi får en del skadde spillere og et tøft kampprogram etter hvert, så kan det endre seg, sier Leren.

Det samme påpeker Martin Jensen.

– Etter hvert kan jo troppene bli ganske skrøpelige på antall spillere. Da hadde det gjort seg å kunne benytte disse spillerne, tror han.