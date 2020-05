– Helt uforsvarlig og lite gjennomtenkt, sier ekspert

Under fredagens pressekonferanse sa Erna Solberg at det vil bli tatt en ny vurdering på om reiser til Norden kan åpnes 15.juni. Det reagerer ekspertene sterkt på.

– Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådene til Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådene for enkelte andre nærliggende europeiske land, sa Erna Solberg under fredagens pressekonferanse.

Bjørg Marit Andersen, smittevernsekspert ved Oslo Universitetssykehus kan ikke fatte at det skal være mulig med åpning allerede den 15.juni.

– Jeg må si at det er veldig bekymringsverdig at de skal ha en vurdering på åpning av reise inn mot Sverige og de andre nordiske landene allerede den 15.juni. Dette er land hvor det fortsatt er en økning i smittetilfeller og dødelighet, forteller smittevernseksperten til TV 2.

– Det er uforsvarlig og lite gjennomtenkt å åpne opp for reise mellom de nordiske landene. Vi utsetter befolkningen vår for smitte fra land som har blitt hardere rammet enn oss, fortsetter hun.

Smittevernseksperten advarer mot reiser utenlands ut året.

– Reiseforbud ut året er veldig verdifult for å skåne befolkningen mot ny smittespredning, så fremt det ikke er helt nødvendig. Vi vet alt for lite om hvordan immuniteten er i Norge, forteller eksperten.

Sverige med høy dødelighet

Andersen forteller at Norge risikerer å åpne en grense til Sverige hvor dødeligheten er i verdenstoppen av av de som har blitt påvist smitte.

– Vi har en helt ulik utvikling enn Sverige. I Norge er det kun 10-40 nye smittetilfeller hver dag. Det er for risikabelt å åpne opp dit allerede i sommer, forteller Andersen.

Andersen får støtte av Ørjan Olsvik, professor ved institutt for medisinsk biologi på Norges arktiske universitet.

– Sverige har ikke grensekontroll til andre land, så det er ikke et ønskeland. Vi må gjøre hva vi kan for å få samfunnet på beina igjen, sier han.

Sverige har valgt en strategi som kalles flokkimmunitet, som oppstår når mange nok har blitt smittet og er blitt friske igjen. Norge har valgt en strategi på å bremse spredningen ved å innføre tiltak som hindrer smitte.

Advarer mot Danmark

Eksperten legger til at reiser til Danmark kan få store konsekvenser for Norge fordi vi har forskjellige retningslinjer for karantene.

– Danmark har en helt andre retningslinjer enn Norge. I Danmark fortsetter de å jobbe og oppholde seg utendørs, selv om man har vært i kontakt med andre smittede. I den siste tiden ser vi en økning i antall smittede i Danmark, sier hun.

EU-strategi

Onsdag denne uken la EU-kommisjonen frem sin strategi for å få europeisk reiseliv opp og gå etter koronapandemien. De ga inntrykk av at det kanskje ikke er lenge til europeere kan begynne å krysse landegrenser igjen.

Samme dag sa statsminister Erna Solberg at nordmenn trolig må belage seg på norgesferie denne sommeren.