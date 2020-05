Jeanett Kristiansen tilbake til Vipers

– Jeanett kom plutselig i en situasjon der dette var mulig. Da var det ganske naturlig for oss å melde oss på, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til Fædrelandsvennen.

Den danske avisen Herning Folkeblad var først ute med at Kristiansen var på vei bort fra sin danske klubb. Det skal være store økonomiske problemer i klubben, som lå på femteplass i toppserien da sesongen ble avblåst.

– Da situasjonen ble som den ble i lys av koronaviruset, er jeg veldig takknemlig for at Vipers ville ha meg tilbake. Men det var veldig trist at det skulle gå slik i Danmark, sier Kristiansen.

Hun er fristilt fra kontrakten hun hadde ett år igjen av.

– Jeg hadde et par andre alternativer. Det var toppklubber som spiller i Champions League, fra blant andre Frankrike, Romania og Polen, sier 27-åringen, som ikke vil røpe hvilke klubber det er snakk om.

Jeanett er søster av Veronica Kristiansen.

