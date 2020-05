Dette bør du lyve om på et jobbintervju

Norge står overfor den største arbeidsledigheten siden krigen som følger av koronaviruset. Mange har mistet jobben og enda flere har vært eller er permiterte.

Så hvordan skal man da klare å skille seg ut og komme seg inn på jobbmarkedet igjen?

Kommunikasjonssjef i Folio og forfatter, Helena Brodtkorb, har sammen med kollega Ida Jackson, sett nærmere på nettopp dette. Deres funn har resultert i boka «Svartebok, en bok for deg som vil opp og frem i arbeidslivet».

– Denne boka handler om å bli litt bedre kjent med seg selv og ikke minst lese om de tipsene som folk faktisk har brukt for å få seg drømmejobben. Vi fant kjapt ut at det ikke er de rådene du nødvendigvis leser i avisen, sier Brodtkorb til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Greit å lyve

Sjeldent kommer det noe godt ut av å lyve. Derimot avslører forfatteren at finnes visse unntak, og at flere av dem hun har snakket med har løyet om at de for eksempel at de ikke er gravide og at de kan redigeringsprogrammet InDesign.

Hva du kan lyve om og ikke, kommer an på situasjonen, ifølge Brodtkorb.

– Du må helt åpenbart ikke lyve om ting som du kommer til å bli tatt for, men jeg tror vi må huske på at jobbmarkedet er veldig kynisk og du er nødt til å selge inn deg selv, sier hun.

Brodtkorb opplever også at svært mange, særlig kvinner, er redde for at man ikke kan ting godt nok, som man enkelt kan lære seg på kort tid.

– Jeg har veldig mange venner som har sagt at de kan et program, også har de kjappet seg og tatt et helgekurs i dette etterpå. Nå sitter de i en trygg jobb og er et fullstendig medlem av velferdsstaten, som jo er målet, forteller hun og fortsetter:

– Et annet aspekt av det er at man veldig ofte blir spurt i et jobbintervju om ting som man ikke skal bli spurt om. For eksempel om du har tenkt til å få barn det neste året. Hvis du blir satt i en slik situasjon, så er det din rett til å si nei. Så da anbefaler vi deg å gjøre det.

Var arbeidsledig i flere år

Forfatteren snakker av erfaring, for hun har vært arbeidsledig i flere år og har søkt utallige jobber hun ikke har fått.

– Jeg har skjønt at jeg har trodd at jeg har vært god i en jobbintervjusituasjon og skrevet en god jobbsøknad, når jeg egentlig ikke har det, innrømmer hun.

Brodtkorb har alltid vært opptatt av kultur og ønsket derfor å jobbe innenfor kunst eller litteratur i Oslo. Hun konkurrerte med rundt 400 søkere på hver jobb – med samme kompetanse, utdannelse og utgangspunkt. Til slutt så hun seg nødt til å endre tankegangen.

– Jeg endte opp med de to tingene jeg hater mest, og det er teknologi og regnskap, sier hun lattermildt.

Plutselig klarte hun å lande en jobb fordi hun skilte seg ut.

– Det er et eller annet med å snu tankene og gå på let andre steder enn det du har sett for deg. Vi er veldig opptatt av at du skal lære deg de verktøyene for å snu tankene dine litt.

Håper på en endring

Hun forteller at drømmene våre ikke nødvendigvis er akkurat det vi vil ha eller trenger, og at de også kan lyve.

Brodtkorb tror og håper at vi alle får et nytt perspektiv på arbeidslivet etter koronaviruset.

– Jeg har hvert fall følt selv at jeg har sittet fast i en tanke om at en jobb skal være så spesiell og den skal si så mye om meg, min identitet og at jeg skal få anledning til å skinne gjennom akkurat den jobben. Men det jeg trengte var enkle oppgaver som kunne løses, et team, et sted å gå til og jeg tror at det underspilles ofte, sier hun og legger til:

– Man kan bli veldig grådig og ambisiøs og glemme det at en jobb er omsorg. Det er barnehage for voksne og et sted å komme til.