Slår alarm etter test: – Farligere enn personbil

Etter at regjeringen gjorde det klart at nordmenn må belage seg på Norges-ferie, har interessen for bobiler eksplodert. Klikk på bobilannonser på nettet har nye rekorder, og bobilbransjen melder om bobilboom.

– I vår bransje sa det bare «pang!» Jeg har ikke opplevd maken så lenge jeg har vært i bransjen, sier den erfarne bobilselgeren Tommy Østli i Kroken AS på Kløfta.

Mange ferske sjåfører

Han forteller at også mange unge barnefamilier nå viser interesse for denne måten å feriere på. Det betyr at svært mange vil kjøre disse store og tunge bilene på norske ferieveier for første gang denne sommeren.

Trygg Trafikk finner grunn til å advare mot å nedprioritere sikkerheten.

– Det er veldig mange nye sjåfører nå. Folk må ikke bare tenke på innredningen og hvordan bilen ser ut. Det er viktig å også tenke sikkerhet, sier seniorrådgiver Unni Knutli i Trygg Trafikk.

Ble smadret i 64 km/t

Dette skjer etter at det svenske Trafikkverket nylig gjennomførte omfattende krasjtesting av ulike typer bobiler. På videoopptakene ser man at karosseriene på disse bilene blir trykket langt bakover og regelrett løsner fra chassiset. Hadde dukkene i bilene vært mennesker, ville sjansen for å overleve vært små, selv med en fart på ned mot 60 km/t.

– Det er høyere risiko for å omkomme i en slik bil enn i en personbil, disse testene viser det. Sikkerheten i karosseriet er betydelig dårligere, sier Knutli.

Tommy Østli hos forhandleren Kroken mener at disse bilene inviterer til å holde lav fart.

Fastmontert bord livsfarlig

– Når man kjører en sånn bil og er på ferie, tror jeg man senker skuldrene og ikke tenker på å skulle rekke noe. Man gleder seg bare til å se den fjorden eller det stedet man skal besøke.

De svenske testene ble også gjort med barnedukker i sitteseksjonen rundt bordet som er i de fleste av bobilene. I kollisjonsøyeblikket blir bordet skjøvet kraftig bakover og inn i barnedukkene.

– Ta pauser

– Bordet er jo en fare her. Når det er så stor inntrengning, så blir jo ungene kraftig rammet, fastslår Knutli i Trygg Trafikk.

Forhandleren sier at dette er noe de tar hensyn til.

– Vi snakker alltid med kundene om behovene de har, hvor mange som skal være ombord og hvor gamle barna er. Det finnes modeller der man kan ta av bordet og plassere det bak i bilen, forsikrer Østli.

Det viktigste er å ta det rolig, og ta pauser, sier Knutli i Trygg Trafikk.

- Det er jo ferie, så ta en pust i bakken av og til. Også ungene trenger jo å strekke litt på beina, sier hun.

Også selgeren oppfordrer til forsiktighet.

– Vi gir kundene en grundig gjennomgang og god opplæring, men dette er det det er så kjør forsiktig, sier Tommy Østlie.