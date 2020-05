Pål har pleiet sin alvorlig syke kone i 15 år

Hver dag kårer God morgen Norge en hverdagshelt, som gjør en forskjell for noen eller for mange, slik som Pål Døsen fra Veavågen i Karmøy, Rogaland.

Pål og kona Gunn hadde et helt vanlig familieliv med tre sønner og begge var i full jobb – i givende jobb.

Gunn jobbet som sykepleier og de var begge brennende engasjert i å hjelpe andre. Ekteparet brukte feriene sine til hjelpesendinger i Romania, hvor de tok med barnehjemsbarn på ferie og hjalp dem som bodde på gata.

Der, i Romania, hvor Gunn brukte sin fritid på å hjelpe andre syke og svake, ble hun selv rammet av sykdom.

– Gunn fikk alvorlig Campylobakterinfeksjon, men vi trodde den skulle gå over, forteller Pål.

Sengeliggende siden januar 2019

Etter infeksjonen fikk Gunn flere lungebetennelser, og kom seg aldri til helt til hektene. Etter et stygt fall ble hun mer utmattet og syk. Hun forsøkte seg på jobb og legene anbefalte trening som hjelp, men hun ble stadig sykere.

Gunn fikk påvist alvorlig grad av ME, kronisk utmattelsessyndrom. De påfølgende årene ble hun svært syk.

– Hun måtte ligge i et mørkt rom uten lys, lyd eller andre sanseinntrykk. Da var jeg pleier på fulltid i to år, forteller en berørt ektemann.

SENGELIGGENDE: I 15 år har Gunn Døsen tilbrakt mesteparten av tiden i sengen. Foto: Privat

I 15 år har sykdommen preget livene deres i varierende grad – Gunn har perioder hvor hun sykere enn andre. I de beste periodene har hun greid korte besøk eller en liten tur på matbutikken.

– Nå har Gunn vært sengeliggende siden januar 2019, med noe bedring de siste månedene. Noen dager har hun klart å komme opp for å spise middag med meg. Det er lyspunkt i hverdagen, forteller Pål.

– Et annet liv

Svigerinnen Trine Kristensen beskriver svogeren Pål som en mann som sjelden vil ha hjelp, og som aldri klager. Allikevel innrømmer Pål at livet ikke ble slik de hadde forestilt seg.

– Fra 2005 til nå har det blitt et helt annet liv enn vi forestilte. Hadde man visst for 15 år siden at det hadde blitt sånn, vet jeg ikke om vi hadde klart det, skildrer Pål.

På det verste er Gunn helt pleietrengende, og må daglig ha hjelp til tilrettelegging av måltider og annet. Da er det Pål selv som pleier sin kone. Til tross for at han har nok med sitt, finner han tid til å hjelpe andre i samfunnet.

DRØMMEN: Sønnene Stein Gunnar og Anders oppfylte farens drøm om guttetur til England for å se favorittlaget Stoke City. Foto: Privat

Bodde selv på gaten

– Jeg har alltid hatt hjerte for de svake og for de som sliter med rus, forteller Pål, som selv bodde på gaten i ungdomsårene.

Pål kom inn inn i et dårlig miljø, hvor det kunne gått riktig galt.

– Det kunne like gjerne vært jeg som trengte hjelp, men Gunn ble min redning ut av det.

Derfor har Pål vært engasjert i ABR-senteret i Karmøy, som jobber med botrening, arbeidstrening og ettervern for rusmisbrukere, og han sitter i styret for Møteplassen, et sted som prøver å fange opp ungdom som faller utenfor.

På grunn av konas sykdom strekker ikke tiden til for å hjelpe andre like mye, men:

- Jeg har noen venner som sliter med rus, som jeg hjelper med litt praktiske ting når jeg kan, sier Pål.

Svigersøster Trine Kristensen forteller at Pål også møter opp på trappa til eldre enslige med både potetkaker og blomster:

– Han bryr seg og gjør en forskjell i verden. Han er mitt største forbilde, som beviser at ekte kjærlighet tåler alt!

Pål Døsen ble kåret til Hverdagshelt i God morgen Norge og ønsker å dele oppmerksomheten med pårørende til ME-syke og andre som pleier sine syke, i tillegg til alle som jobber frivillig for andre mennesker.