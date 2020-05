Frustrert Hagen ville at politiet skulle sende inn krimteknikere med en gang

Øst politidistrikt bekrefter at de gikk i gang med kriminaltekniske undersøkelser i boligen i Sloraveien to døgn etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Tom Hagen ga beskjed til politiet om at han ville at dette skulle gjøres med en gang, ifølge TV 2s opplysninger.

TV 2 har tidligere skrevet om hva Tom Hagen har forklart at møtte ham da han kom hjem ved 13.30-tiden den 31. oktober i 2018: Lysene var på, dørmatta lå i en unaturlig stilling og valpen var låst inne på et rom.

På badet fant han konas klær, på gulvet så han det som lignet slepespor, og så fant han trusselbrevet med beskjed om at kona var kidnappet, et krav om løsepenger og klar beskjed om ikke å kontakte politiet. Igjen lå også konas giftering.

Tom Hagen ringte politiet noen minutter etter klokken 14. Han møtte en patrulje på Shell-stasjonen på Skårer. Der overleverte han trusselbrevet og forklarte hva som hadde skjedd.

Politibetjentene har i ettertid skrevet at de opplevde milliardæren som troverdig og oppriktig bekymret for hva som hadde skjedd med kona.

GIFT: Tom og Anne-Elisabeth Hagen hadde vært gift i 49 år da hun forsvant. Han er siktet for drap, men retten mener at bevisene ikke er gode mnok til å holde ham fengslet. Foto: Privat

Det ble starten på en hemmelig etterforskning, der politiet jobbet ut fra en teori om at Anne-Elisabeth Hagen hadde blitt kidnappet med et økonomisk motiv.

Gikk inn samme kveld

Tom og Anne-Elisabeth Hagens nabo gjennom 40 år, Tore Skansen, fikk selv politiet på døra om kvelden den 31. oktober. Spanerne sa at de lette etter en 13 år gammel jente og ba om å få sitte i vinduet hans – et vindu som har fritt utsyn til forsiden av Hagens hus.

– De satt her fra rundt klokka fem til elleve om kvelden. Da jeg skulle legge meg, gikk de ut i bilene sine.

NABO: Tore Skansen, naboen til Tom og Elisabeth Hagen, fikk to spanere på besøk kort tid etter at Elisabeth Hagen forsvant. Foto: Truls Aagedal / TV 2

I dagene som fulgte, reagerte naboene på at lyset i Hagens hus var på døgnet rundt, men de ante ikke omfanget av den hemmelige politioperasjonen som pågikk i den fredelige gata.

Etterforskningen pågikk i det skjulte fordi politiet fryktet for livet til Anne-Elisabeth Hagen dersom det ble kjent at politiet var involvert.

Politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at politiet var inne i Sloraveien 4 den samme kvelden som Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

PÅTALELEDER: Haris Hrenovica avbildet utenfor lensmannskontoret i Lørenskog. Foto: Ørn Borgen / NTB Scanpix

Ifølge TV 2s opplysninger skal betjentene ha tatt med seg noen gjenstander fra huset, men det ble ikke gjort kriminaltekniske undersøkelser.

Ville ha undersøkelse med en gang

Den 1. november, dagen etter forsvinningen, er TV 2 kjent med at Tom Hagen skal ha uttrykt frustrasjon over at politiet ikke gjorde en grundig åstedsundersøkelse med en gang. Hagen skal ha ment at politiet kunne ha møtt opp i svilt og gjort jobben.

Dagen etter, den 2. november, gjorde politiet de første kriminaltekniske undersøkelsene i huset, et hus politiet mener er åsted for et drap.

– Planlegging av grundige kriminaltekniske undersøkelser ble igangsatt umiddelbart 31. oktober og arbeidet ble påbegynt 2. november, skriver politiadvokat Hrenovica i en e-post.

I den første undersøkelsen ble det ifølge TV 2s opplysninger blant annet samlet inn biologisk materiale.

Får nye spørsmål

På spørsmål om hvorfor politiet fortsatt gjør stadige undersøkelser i huset, snart 19 måneder etter forsvinningen, skriver Hrenovica:

– Vi har gjort tekniske undersøkelser i boligen ved flere anledninger, og har fremdeles behov for å gjøre undersøkelser der. Store og komplekse etterforskninger som denne gir oss ikke bare svar, men også nye spørsmål vi trenger å undersøke.

Før helgen besluttet Nedre Romerike tingrett at politiet får lov til å fortsette å ransake huset i Sloraveien 4 inntil videre. Tom Hagen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, men retten mener at det ikke er grunnlag for å holde ham fengslet.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, i denne saken.