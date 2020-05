Skuffet over forlenget hyttenekt: – Vi blir fortsatt ikke sett

Fredag la regjeringen frem nye retningslinjer for ferie og fritidsreiser.

Regjeringen vil lette på retningslinjene for reising innad i Norge, men alle andre reiseråd opprettholdes frem til 20. august.

Det betyr at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle andre land til ut på høsten. Alle som kommer til Norge under disse reglene, blir pålagt innreisekarantene.

Det får Siri Jetzel, som har hytte i Sverige, til å reagere.

– Hyttene våre er jo en økonomisk investering, men betyr også utrolig mye for oss emosjonelt. Vi har blitt fratatt friheten til å bevege oss dit vi vil og vi blir fortsatt ikke sett, sier hun.

HYTTEEIER: Siri Jetzel ønsker at nordmenn som eier hytte i Sverige skal få lov til å dra på hytta, under visse forutsetninger. Foto: Privat

Startet underskriftkampanje

– Hytteeiere i Norge får bruke sin hytte. Alle som skulle på utenlandsreise blir dekket av forsikringsselskapet. Jeg savner virkelig forståelse for vår situasjon, sier hun.

Da Jetzel ble intervjuet av TV 2 i begynnelsen av mai, hadde hun akkurat startet en underskriftskampanje på vegne av de omkring 12.000 personene i Norge med hytte i Sverige. Hun mente at nordmenn som eier hytte i Sverige og/eller Finland, bør kunne oppholde seg og overnatte på sine hytter, uten å ilegges karantene.

Kampanjen er signert av over 5500 personer, og inkluderer forslag til en rekke tiltak som skal sikre at et hyttebesøk over grensen er forsvarlig i forhold til smittevernsreglene. Oppropet har blitt sendt til Folkehelseinstituttet og Statsministerens kontor.

– Den eneste tilbakemelding jeg har fått er at saken har blitt sendt videre til Helsedirektoratet. Jeg hadde i hvert fall håpet på å få et konkret svar om hvorvidt forslaget er innenfor smittevernsreglene. Vi som har hytte er svært opptatt av å ikke ta med oss smitte tilbake, men vi mener at forslaget sikrer dette, sier hun.

Blant reglene som er foreslått er at hytteeierne må kjøre direkte til hytta uten stopp, og ikke oppsøke bensinstasjoner, butikker eller kjøpesentre. Man skal heller ikke være i nærkontakt med andre enn personer i egen husstand under oppholdet.

– Vi er villig til å ofre mye frihet for å få tilgang på hyttene våre, sier Jetzel.

Ny vurdering 15. juni

I Rana kommune er det mange som har hytter på den andre siden av grensa. Rune Soleng er én av dem, og han forteller at han spent fulgte pressekonferansen fredag.

SKUFFA: Rune Soleng er skuffa over regjeringens beslutning om å forlenge reiserådene. Foto: Privat

– Det er klart jeg er veldig lei meg for avgjørelsen. Samtidig så må vi jo bare respektere det, fordi vi har jo ikke noe valg, sier Soleng.

I utgangspunktet må reisende regne med at innreiseforbudet til Norge vil gjelde frem til 20. august, men regjeringen vil fortsette å vurdere om det kan gjøres flere unntak. Innen 15. juni vil det bli vurdert å åpne for fritidsreisende fra Norden.

– Så nå håper jeg bare på bedre nyheter i juni. Vi går jo en veldig fin tid i møte og jeg har kjøpt hytte i Sverige nettopp fordi jeg trives der, sier han.

Han forteller at hytta ligger i Hemavan, som er et eldorado for nordmenn. Det er omkring 200 fastboende og kanskje 10.000 hytter, anslår han.

– Vi er mange som håper at det blir lov fra juni. Nå er jo alt av alpinanlegg stengt, så det er ikke fare for sammenkomster, sier Soleng.

Innen 20. juli vil det også vurderes å åpne for enkelte andre nærliggende europeiske land, skriver regjeringen i en pressemelding.

KUNNE KOLLAPSE: Soleng fryktet at hytta kunne gå tapt i slutten av april som følge av mye snø. Foto: Privat

– Høl i huet

Lene Andersson (54) fra Sarpsborg har campingvognen i Sverige. Hun ble også svært skuffa da innreiseforbudet ble forlenget.

– Det er helt høl i huet, sier Andersson.

SKUFFET: Lene Andersson (54) og mannen skulle ønske de fikk tillatelse til hente campingvogna i Sverige, uten å måtte i karantene. Foto: Privat

Hun og mannen har i flere måneder kjempet for å få lov til å hente campingvognen sin over grensa og ta den med tilbake til Norge.

– Jeg har forståelse for at myndighetene er forsiktige, og jeg synes det er veldig bra. Samtidig så synes jeg det er helt håpløst at jeg ikke kan få lov til å bruke tre timer for å hente vogna uten å havne i karantene. Mannen min, som vanligvis kjører vogna, er i jobb. Derfor er det helt uaktuelt for han, sier hun.

Selv om Andersson forlengst har gitt opp drømmen om å feriere i Sverige, ergrer hun seg over at det også spolerer Norgesferien.

– Vi må betale leie der vogna står i Sverige, så vi taper en del penger på det. I tillegg så kan vi ikke bruke den på ferie i Norge, sier hun.

Ekteparet er i tillegg bekymret for at den årlige vedlikeholdssjekken ikke kan bli gjort.

IKKE TILGANG: Lene Andersson betaler for leie av campingplass i Sverige samtidig som hun ikke har tilgang til vogna. Foto: Privat

Imot EU

Onsdag denne uken la EU-kommisjonen frem sin strategi for å få europeisk reiseliv opp og gå etter koronapandemien. De ga inntrykk av at det kanskje ikke er lenge til europeere kan begynne å krysse landegrenser igjen.

– Vi anbefaler at grensene er åpne for land som har omtrent likt trykk med hensyn til smitte, og det er helsemessig forsvarlig. Vi håper de blir åpnet hurtigst mulig, sa EU-kommisjonens visepresident Margrethe Vestager.

Norge går dermed imot EU-kommisjonens oppfordring om en gradvis oppfordring av grensene.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier i en pressemelding at hun har forståelse for at folk ønsker forutsigbarhet for å planlegge ferier og andre reiser til utlandet. Hun mener derimot det er for tidlig å si hvordan det påvirker smittespredningen.

– Utenriksdepartementet opprettholder derfor gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet vil gjelde til 20. august, men kan bli justert. Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådene til Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådene for enkelte andre nærliggende europeiske land, sier utenriksministeren.