Flugstad Østberg unner Johaug ærespris: – Hun fortjener det

Torsdag ble det klart at Skistyret i Norges Skiforbund har nominert Therese Johaug til Egebergs ærespris 2020.

Nominasjonen ble møtt med både støtte og motstand.

Fredag sier Flugstad Østberg at landslags-venninnen er en verdig vinner.

– Jeg personlig synes at Therese fortjener denne prisen og jeg unner henne den, sier Flugstad Østberg til TV 2.

29-åringen fra Gjøvik møtte TV 2 på Olympiatoppens treningssenter, og kunne der vise at hun har lagt fra seg krykkene hun har måtte gå på etter at hun pådro seg et brudd i hælen i mars.

Nominasjonen av Johaug er ikke ukontroversiell, da flere kommentatorer og eksperter har tatt til orde for at prisen ikke bør deles ut til en utøver med en dopingdom.

Et av de fire hovedkriteriene for å vinne prisen er nemlig at «kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier».

– Jeg skjønner at ekspertene drar det frem. Det er et vanskelig tema og alle er jo for ren idrett. Men den saken med Therese var veldig spesiell. Jeg vet veldig godt hva hun står for, jeg hadde blitt veldig glad om hun vant prisen, sier Flugstad Østberg.

Møter motstand fra dopingekspert

Juristen og dopingeksperten Robin MacKenzie-Robinson har tidligere uttalt at Johaugs dopingutestengelse gjør at hun ikke bør kunne får Egebergs Ærespris.

– Det burde være selvforklarende at det ikke er mulig å forene en dopingdom med en ærespris når det er mer enn sportslige kriterier som ligger til grunn, sier MacKenzie-Robinson.

I 2019 tok Johaug hele tre gull i VM i Seefeld, og hun tok i tillegg NM-gull på 10 000 meter på Hamar og gull i NM i terrengløp i fjor høst.

– Føler du det er urettferdig at det stilles spørsmål?

– I sånne saker vil det alltid komme spørsmål. Jeg har ikke snakket med Therese om dette, men jeg regner med at hun ikke er overrasket over at det blir dratt frem. Jeg håper ikke det legger noen demper for hennes del om hun skulle vinne, sier Flugstad Østberg.

Får støtte fra TV 2s langrennekspert

Mens MacKenzie-Robinson er imot at Johaug skal vinne prisen, får hun støtte fra TV 2s langrennekspert Petter Skinstad.

– Mitt syn er at det er 100 prosent soleklart riktig at hun er nominert. Hadde hun ikke blitt trodd på at hun hadde brukt et forbudt stoff ved en feil, og at hun hadde fått en fordel av det, så hadde det vært helt motsatt. Da hadde det vært helt uaktuelt. Når hun er trodd på forklaringen om at det var en tabbe, og at det er bevist at hun ikke har en fordel, så må man forholde seg til det. Det er 100 prosent klart at verdens beste skiløper og en utøver i norgestoppen i friidrett skal nomineres, sier han.

Leder av komitéen som deler ut Egebergs ærespris, tidligere idrettspresident Børre Rognlien ville torsdag ikke bekrefte identiteten på de nominerte, «jeg kan si at vi har mange gode kandidater», men TV 2 har fått bekreftet fra medieansvarlig i skiforbundet at Johaug er nominert.

– Ja, det ble vedtatt av Skistyret i mars i år, skriver Gro Eide i en SMS.