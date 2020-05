Kongehusekspert: – Vi vil nok få se kongefamilien på 17. mai

Kongehusekspert Caroline Vagle er overbevist om at det norske folk vil få medlemmer av kongefamilien 17. mai, på en eller annen måte.

I år vil slottsbalkongen stå tom 17. mai. Det vil ikke være noen kongelige som vinker til folkemengdene, og det vil heller ikke være noen folkemengde å vinke til.

Faktisk vil slottsplassen være stengt for publikum deler av dagen på grunn av en TV-produksjon.

At det blir en annerledes 17. mai dette året, med strenge korona-restriksjoner, er det ingen tvil om.

Men at det blir en helt uroyal-feiring, tror ikke kongehusreporter i Se og Hør, Caroline Vagle.

– Det blir helt klart en annerledes feiring for dem også, men jeg er sikker på at vi vil få se dem på et eller annet vis, selv om programmet deres ikke er offentlig enda. Jeg tror nok folk vil få en hyggelig hilsen fra dem, sier Vagle til TV 2.

Slottet har foreløpig vært hemmelighetsfulle rundt kongefamiliens program nasjonaldagen.

Hindret av krig og død

Tidligere har kongefamilien vært på slottsbalkongen alle år siden 1906, bortsett fra ved seks anledninger.

Den første gangen var i 1910, da var kong Haakon og familien i England i begravelse til kongens svigerfar Edward VII. I krigsårene 1940-1945 var det heller ingen kongelige på nasjonaldagen 17. mai, da de kongelige denne perioden befant seg i utlandet.

Nå er det altså koronapandemien som setter en stopper for den tradisjonsrike nasjonaldagsfeiringen.

– Vanligvis tar kronprinsfamilien imot barnetoget på Skaugum, før de drar til Slottet. Der hilser de til barnetoget fra slottsbalkongen, før de har en lunsj med hele familien, sier hun.

Kongehuseksperten sier derimot at det er svært usikkert om hele familien vil samles i år.

– I år er det vanskelig å si hva som skjer, og hvorvidt hele familien vil være samlet. Kongeparet er jo i risikogruppen for korona på grunn av alderen, så det kommer an på hvor forsiktige de ønsker å være, sier Vagle.

Helsemyndighetene har gått ut og gjort det klart at besteforeldre og barnebarn nå kan få møtes.

Ny bunad

Hvor de kongelige skal være, og ikke minst hva de skal ha på seg, er foreløpig vanskelig å si sikkert.

Vanligvis har kronprinsfamilien på seg bunader når barnetoget kommer til Skaugum, mens de har på seg annet festtøy på slottsbalkongen.

– Kronprinsesse Ingrid Alexandra har for eksempel flere bunader. Vi har både sett henne i Asker-bunaden, i bunaden fra morens hjemfylke Vest-Agder, og til konfirmasjonen sin i fjor fikk hun en Telemarksbunad av Dronningen, sier hun.

