- Statlig milliardran av oppdrettskommunene

Salangen kommune hadde forventet 8.6 millioner i inntekter fra Havbruksfondet, men får bare 2,4. Regjeringen vil nemlig endre fondets fordelingsnøkkel slik at fylker og havbruks-kommuner får et samlet inntektstap på 3,8 milliarder kroner. Det splitter Høyre.

– Det legges opp til et statlig ran av kommunene!

Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) snakker som ordfører i Salangen kommune i Sør-Troms. Hun er også styremedlem i Nettverket for kyst- og fjordkommuner som nå mobiliserer for å få endret innstillingen i regjeringens forslag når revidert statsbudsjett skal behandles i Stortinget.

– Det kan virke som om dette er regissert for å kompensere tapet av inntekter av grunnrentebeskatningen på oppdrett man ikke fikk innført. At man i stedet endrer fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet slik at staten suger til seg inntekter som vi som legger til rette for havbruk skulle nyte godt av, kan derfor ikke omtales som annet enn et ran, sier hun.

Det er ikke fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) enig i.

– Jeg har forståelse for at man gjerne ønsker mer inntekter, men i regjeringens forslag ligger også en helt ny produksjonsavgift (40 øre pr produsert kilo laks og ørret) som vil gi kommuner og fylkeskommuner en fast stabil og mer forutsigbar inntekt, og ikke som i dag, auksjoner på nye utlyste konsesjoner man ikke vet hva vi gi, sier Ingebrigtsen til TV2.

Salangen-ordfører Prestbakmo deler ikke den vurderingen.

– Denne avgiften vil bringe inn omkring 500 millioner hvert år fra 2022, og produksjonen må flerdobles om kommunene skal få fullt ut kompensert for endringene av fordelingsnøkkelen, sier hun.

Havbruksfondet henter inn milliarder



Havbruksfondet ble opprettet av Stortinget i 2015, og fondets inntekter skulle hentes fra den framtidige vekst og nye konsesjoner i oppdrettsnæringen. 80 prosent av fondets midler skulle tilfalle kommuner og fylkeskommuner med registrerte anlegg for oppdrett av laks og ørret.

Ordfører Sigrid Wiggen Prestbakmo omtaler endringen av fordelingsreglene til Havbruksfondet som et statlig ran. Foto: Studio Hilde

I år forventes fondet å bli styrket med 6 milliarder gjennom overskuddsbidrag fra oppdrettsnæringen, og av dette ville kommunene med dagens fordelingsnøkkel fått nærmere fem. Forslaget i revidert statsbudsjett om å bevilge kun en milliard kroner i 2020 innebærer derfor et tap på 3,8 milliarder for havbrukskommunene og fylkene.

– Her i Salangen har vi besluttet på bruke midlene fra fondet til utvikling av næringslivet, og det sier seg selv at vi er skuffet over at staten nå suger til seg midler de var ment å komme de som tilrettelegger for havbruk til gode. 6 millioner er et stort tap for en kommune med et årsbudsjett på 300 millioner kroner, sier Prestbakmo.

Total omlegging

Troms og Finnmark fylkeskommune har beregnet de mer langsiktige konsekvenser av at havbruksfondets midler fra 2022 skal fordeles med 75 prosent til staten og 25 til kommuner og fylkeskommuner. Dette beskrives i en pressemelding som en en total omlegging av fordelingen, der kommuner og fylkeskommuner til nå blitt tildelt 80 prosent av midlene.

"De samlede konsekvensene av forslaget er derfor at kommuner og fylkeskommuner vil få tapte inntekter i milliardklassen. I 2018 og 2019 fikk kommuner og fylkeskommuner en samlet utbetaling fra Havbruksfondet på vel 3,2 milliarder kroner.

Med det nye forslaget til fordeling av fondet vil beløpet bli om lag 1 milliard. Selv om den nye produksjonsavgiften vil kunne generere om lag 500 millioner kroner i året, er det liten tvil om at kommuner og fylkeskommuner står overfor en dramatisk reduksjon i inntektene fra oppdrettsnæringen."

Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Troms og Finnmark, er i følge avisa iTromsø kritisk til forslaget fra egen regjering.

– Dette er ingen god idé. Jeg ble overraska og skuffa da jeg ble gjort kjent med innretning som foreslås fremover av Havbruksfondet.

Dagens fordelingsnøkkel ville gitt kommuner og fylkeskommuner 80 prosent av fondets innbetalinger, mens forslaget fra regjeringen reduserer denne andelen til 25 prosent.

Høyre-topp i Troms frykter konsekvensene

Gudmundsen mener i likhet med fagminister og partikollega Odd Emil Ingebrigtsen at produksjonsavgiften som nå skal innføres vil gi mer forutsigbare inntekter til oppdrettskommunene, men uttrykker i intervjuet med iTromsø undring over at regjeringen samtidig vil tørke ut inntektskilden som Havbruksfondet var ment å være.



– Dette er ikke i tråd med den linje vi har lagt oss på i dette spørsmålet. Det skal lønne seg å legge til rette for havbruksnæringen. Jeg vet at det er mange i partiet som deler mitt syn, og fylkespartiene i nord er av samme oppfatning, sier Gudmundsen til TV2.

Odd Emil Ingebrigtsen mener at forslaget regjeringen har fremmet er godt forankret, og til beste for kommuner og fylkeskommuner. Beregninger gjort av Troms og Finnmark fylkeskommune viser imidlertid at mens de i 2018 fikk overført 90 millioner kroner fra Havbruksfondet, med tilsvarende innbetalinger til fondet i 2022 kun vil motta 29 millioner kroner.

– Her gir regjeringen smuler med den ene hånda og forsyner seg kraftig med den andre. Dette er dramatisk for kysten og setter arbeidet for å tilrettelegge for videre vekst og utvikling i havbruksnæringen kraftig tilbake, sier fylkesråd for næring og Miljø, Karin Eriksen (Sp) i pressemeldingen.