Hei, Vurderer sterkt å kjøpe en Porsche Macan (2014-2016) til under 600 000,-.

Hvilke utstyr er nødvendig for å få den beste opplevelsen, hvor mange hester tenker du er best og hvor mange kilometer tenker du er maks?

Mvh. Thomas

Benny svarer:

Hei Thomas – og takk for interessant spørsmål. Det som er helt sikkert er at det her vil det være flere meninger. Omtrent like mange som det er mennesker.

En ting er motor og utstyr – noe helt annet er hva man bør tenke på rundt selve kjøpet med det budsjettet du her til rådighet. Når det gjelder alder på bil, garanti og kilometerstand. Kanskje ikke de morsomste parametrene i et bilkjøp, men desto viktigere.

Porsche Macan har gått fra å være helt uoppnåelig for mange, til nå å være en bil mange flere har råd til.

Macan kom i 2014 og de første og billigste bilene får du nå for rundt 450.000 kroner. Da med relativt høy kilometerstand på 150.000 og oppover, minste motor (diesel på 211 hk) og kanskje ikke noen direkte orgie i utstyr.

I ditt budsjett på maksimalt 600.000 kroner, er det primært de to første årsmodellene du kan velge mellom. Så og si alle bilene i dette segmentet har dieselmotor. Bilene har ofte gått pluss/minus 100.000 kilometer.

Det vil si at du kan, om du velger smart/prioriterer dette, få en bil med noe nybilgaranti igjen. Den er på 5 år / 100.000 kilometer, det som kommer først. Dette gjelder biler som er solgt nye i Norge. På bruktimporterte kan det være annerledes. Disse bilene er dyre å reparere og jeg tenker at det kan være en smart trygghet å ha i bakhånd. Om du ikke finner en bil som passer med tanke på garanti, så sjekk hva slags bruktbilgaranti du får om du kjøper hos forhandler. Private kjøpere gir ikke garanti.

Førermiljøet i Porsche Macan er trivelig. I alle fall om man velger en litt annen farge enn dette...

Så til den litt morsommere delen av kjøpet. Nemlig utstyr og motor. Kortversjonen her er: Jo mer – jo bedre. Av alt.

Men med noe begrenset budsjett og på bruktbil, er ikke virkeligheten slik at man kan plukke det man har lyst på.

På bilene i segmentet du ser på er det som nevnt dieselmotor som gjelder. Enten på 211 eller 258 hk. Bilen blir ikke noe mindre morsom med største motoralternativ, for å si det slik ...

Webastovarmer er heller ikke noe minus i vinterlandet Norge. Hva med tilhengerfeste – har du bruk for det? Personlig ville jeg ikke kjøpt en slik bil uten adaptiv cruisecontrol med nødbrems, ryggekamera, LED /xenonlys, en del biler har GTS-seter, som er helt nydelige å sitte i. Panorama glasstak ville også stått høy på min liste.

På "kjekt å ha lista" står selvfølgelig 18-veis el-seter, Burmeister-stereo, og 21-tommers hjul. Sport Chrono-pakka er også veldig viktig for mange, det samme er luftfjæring.

Mange av de norsksolgte Macanene er godt utstyrt. Så det gjelder å finne noe som passer din smak og stil, både på farger, felger og utstyr ellers. Det finnes knapt to like biler.

Glem heller ikke viktige ting som servicehistorikk, som bør være komplett fra merkeverksted.

Ønsker deg lykke til med morsomt bilkjøp!

Velkommen – og lykke til!

