To personer er tatt av snøskred i Hemsedal

Snøskredet har gått i området Hestebottfjellet, og de to personene skal være skadet.

Det melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

De ankom stedet like før klokken halv to fredag ettermiddag. De to som er skredtatt fraktes ut av skredet med redningshelikopter.

– Ved siden av å redde ut disse, jobber vi med å kartlegge området ytterligere, skriver politiet.

Det er ingen opplysninger om at flere er tatt av skredet.

Snøskredet er langt men ikke bredt, og ligger i et bratt terreng som er oversiktlig.

– Innringer opplyser at han og kameraten er tatt av snøskred, de skal være skadet, skrev politiet da de fikk meldingen klokken 12.23.

De har foreløpig ingen opplysninger om skadeomfang.

– Både politi, Røde Kors og helikopter bistår i en redningsaksjon, opplyser operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

