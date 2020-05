Politistudenter får gjennomført leiropphold

Det opplyser Politihøgskolen i en pressemelding fredag.

Oppholdet for 180 avgangsstudenter har blitt utsatt på grunn av koronasituasjonen. Studentene fryktet for vitnemålet om leiren ikke ble gjennomført, og uten vitnemål ville de ikke kunne søke jobber på lik linje med sine medstudenter.

Ledelsen ved Politihøgskolen har bestemt at leiren kan gjennomføres over tre uker i juni, med et strengt regime for studenter og instruktører.

– Vi tar forbehold om at smitte- og risikosituasjonen ikke utvikler seg negativt. Hensynet til studentene har veid tungt, og spesielt konsekvensene ved at de ikke vil kunne få vitnemål før leiroppholdet er gjennomført, sier leder av Operativ seksjon ved Politihøgskolen, Eirik Rosø, i pressemeldingen.

Under leiroppholdet, som er en obligatorisk del av studiet, skal studentene øve på å planlegge og håndtere ulike situasjoner de kan komme opp i som politi. Under leiroppholdet avlegges også skyteprøve med pistol og maskinpistol.