– Da vil vi ønske alle hjertelig velkommen til Bygdøy Kongsgård, sier Hans Majestet Kong Harald til TV 2.

Sammen med Hennes Majestet Dronning Sonja står han i en av stuene like innenfor hovedinngangen i hovedbygningen på kongsgården.

– I og med at det er et spesielt år i år, ønsker vi gjerne å få vise hvordan vi feirer 17. mai hjemme her på Bygdøy Kongsgård, når vi alle nå egentlig må feire hjemme. Hjertelig velkommen, sier Dronning Sonja.

VELKOMMEN: Kongeparet ønsker velkommen til Bygdøy kongsgård. Foto: Erik Edland / TV2

Gamle stuer

TV 2 har fått eksklusiv tilgang til kongeparets sommerresidens, Bygdøy Kongsgård.

Kongsgården er kongeparets bolig fra juni til september hvert år, og var også Kong Olavs favoritt-bolig fra han var barn til han døde i 1991. Kongsgården ble bygget i 1733.

– Dette huset ble bygget i veldig hurtig tempo, fordi den dansk-norske kongen skulle komme på besøk. Nå henger det to portretter av ham to steder i huset, sier Dronningen.

Siden 1733 har hovedbygningen gjennomgått en rekke endringer, senest da det ble totalrenovert i 2007.

Det var også etter denne renoveringen, at norske medier sist fikk komme inn på kongsgården.

– Vi har forsøkt å følge Riksatikvarens råd i restaurering og innredning, og det er mange spennende malerier på veggene. Huset er fylt av historie, sier dronningen.

Hun viser inn i det som kalles «det blå rommet», spisestuen.

– I dette rommet har vi fått lov av Riksantikvaren til å gjøre litt som vi ville. Vi fant mange lag med tapet på veggene under renovasjonen, og vi valgte å dekke rommet med dette blå tapetet. Vi har også fått lov til å fylle veggene med moderne kunst, og Riksantikvaren ble veldig fornøyd. Det er et vakkert rom, og det blir en hyggelig 17. mai her, sier Dronningen.

BLÅTT ROM: Dronning Sonja i "Det blå rommet" sammen med Simon A. Döderlein Winther, hovmester ved Det kongelige hoff. Foto: Erik Edland / TV 2

I dette rommet er det dekket på til 17. mai med et service som ble gitt som gave fra det danske folk til Kong Haakon da han ble kronet i 1906, fra det danske folk. Bestikket er fra 1896, og glassene har dronningen selv vært med å utvikle.

Kongen og dronningen skal spise lunsj på Bygdøy på nasjonaldagen dette året. Vanligvis spiser de med hele kongefamilien på slottet.

DEKKET PÅ TIL FEST: Her er bordet dekket for 17. mai-lunsj på Bygdøy Kongsgård. Foto: Erik Edland / TV 2

Egendyrket meny

På kjøkkenet er Nicolai Lundsgaard, kjøkkensjef ved Det kongelige hoff, godt i gang med forberedelsene til den store dagen.

KJØKKENSJEF: Nicolai Lundsgaard, kjøkkensjef ved Det kongelige hoff. Foto: Erik Edland / TV 2

Samen med sin lærlingen Anna Brimi, lager han eggerøre.

– Dette må gjøres på rett måte. Kongen og Dronningen vet hvordan de vil ha eggene sine. Det viktigste er at eggerøren ikke blir tørr, sier Lundsgaard.

Gravet laks står også på menyen når kongeparet skal spise lunsj, i år både en norsk og en dansk versjon. Den er gravet på kongsgården.

Det blir også egendyrket asparges.

– Disse spiser vi nesten hver dag nå, som det er sesong, sier Dronning Sonja.

Ved den kongelige sommerresidensen er det også produsert meksikansk oregano, løk, rød grønnkål, alt vil havne på 17. mai-bordet.

Lærlingen Brimi lager potetlomper, som skal spises sammen med pølse.

– Alle elsker pølse i lompe. Det blir ikke noen 17. mai uten det. Særlig Kongen, han gleder seg veldig til det, sier Dronningen.

IS: Dronningen hjelper til med å fylle is i en bøtte som skal fylles med kroneis. Foto: Erik Edland / TV 2

Til dessert blir det både kransekake og kroneis.

– Det kommer til å veldig bra med lunsj her, nå som jeg ser alt dere har klart å produsere her, sier Dronningen til Lundsgaard.

GRAVLAKS: Både en dansk og en norsk versjon av gravlaks, signert kjøkkensjef Lundsgaard. Foto: Erik Edland / TV 2

Park i utvikling

Historien til hagen rundt Bygdøy Kongsgård er en 300 år lang historie som park- og hageanlegg for de kongelige.

– Før 1733 var det en liten hage, men parken som ble laget i 1733 er en fullverdig hage, sier Jan Høvo, gartner ved Det kongelige hoff.

STOR HAGE: Hennes Majestet Dronning Sonja, her ute i hageanlegget på Bygdøy med gartner Jan Høvo. Foto: Erik Edland / TV 2

Dronningen sier de hvert år planlegger hvordan blomstene i hagen skal være.

– «Rock garden», med stein-bedd, ble anlagt av Dronning Maud. Dette gikk på at man begynte å gå i fjellet, og tok med seg planter fra fjellet, for å vise at man hadde vært på tur, sier Dronningen.

Dagens hage er delvis bygget opp av Dronning Sonja, som har fått planter fra flere steder i landet.

RULLENDE LYSTHUS: Dronning Sonja og gartner ved hoffet, Jan Høvo, ruller her på lysthuset som kan snus etter solen. Foto: Erik Edland / TV 2

Hageanlegget består også av et lysthus som kan rulleres etter solen, samt et stort bord der Dronningen selv har fått bordplaten laget i keramikk.

Hemmelighetsfull feiring

Slottet har foreløpig vært hemmelighetsfulle rundt kongeparets program for nasjonaldagen.

Annet enn at kongeparet skal spise lunsj hjemme på Bygdøy Kongsgård, er ingenting annet offentliggjort.

– Nå vil vi takke for en hyggelig visitt her på Bygdøy Kongsgård, sier Dronningen.

– Da gjenstår det bare å ønske alle en god 17. mai, sier Kongen.