Jeg håper det færøyske folket har savnet dette like mye som meg.

Fotballfest 16. mai: Se TB Tvøroyri-KI Klaksvik fra kl. 14.30

Endelig! Fotball på TV igjen. Kamper som betyr noe for spillere og publikum.

Min hverdag som fotballspiller har jo ikke vært for fullsatte tribuner. Det er nok ikke hverdagen til spillerene på Færøyene heller. Men følelsen av tomme tribuner er såpass stusselig at jeg takker meg til de 50-100 supporterene som tok turen til Sofiemyr stadion og jublet med meg.

Nå åpnes det for publikum i Betri Deildin. Endelig skal vi få litt følelser igjen.

Betri Deildin startet på lørdag som første liga i Europa til å åpne opp for fotball igjen. Sulten etter å se fotball har vært stor. Jeg kan vel ikke legge skjul på at fotball har vært en meget stor del av mitt liv både i form av lidenskap, hobby, jobb og ikke minst en sosial arena. Fotball er følelser. Fotball er mestring og frustrasjon, opp- og nedturer.

I disse koronatider har savnet etter å bli underholdt og føle på konkurranseinstinktet blitt større enn forventet. Mest savn etter å kjenne på følelsen av å irritere seg over lagets prestasjoner, dommere som gjør feil og uflaksen som rammer kun mitt lag. Diskusjonene med andre interesserte og kjenne på felleskapet rundt fotballen. Ikke minst gleden når det scores mål og man vinner kamper.

Ja, vi savner de store ligaene som Premier League, La Liga og Serie A. Sluttspillet i Champions League var også rett rundt hjørnet. Uken før koronaviruset traff Europa med et brak, debuterte jeg som ekspertkommentator på Old Trafford i Premier League og i Lyon med Champions League. Å være på disse store stadionene fullsatt av publikum er en opplevelse, det er stort. Jeg har vært så heldig å få oppleve å spille noen kamper med fullsatt stadion. Det er helt rått!

Det å score mål og kunne juble alene foran tusenvis av supportere er en drøm. Det er jo en euforisk opplevelse i seg selv. Men sammen med andre blir det enda bedre. Nå er det ikke så mange som opplever dette. Opplevelsen av tomme tribuner er ganske så trist, så nå håper jeg på at det færøyske folket har savnet dette like mye som meg. At folket vasker hender og går på kamp. Skaper stemning, mens vi sitter godt plantet i sofaen og endelig blir underholdt, kjenner på glede og skuffelse. Kanskje det snart blir vår tur.