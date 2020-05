Etter noen år med litt modelltørke, skjer det nå svært mye hos Ford i Norge. Crossoveren Puma og SUV-en Kuga er allerede lansert. Senere i år kommer den svært etterlengtede og elektriske SUV-en Mustang Mach-E. Og nå er det også klart for en annen - bokstavelig talt - stor nyhet.

Importøren melder nemlig at de første eksemplarene av den digre SUV-en Explorer ladbare hybrid er kommet til Norge.

Vi i Broom har allerede fått kjøre en førproduksjonsbil av denne her til lands. Nå er det altså klart for levering av biler til forhandlere og de første som har bestilt bilen.

– Nye Explorer ladbar hybrid er den største og råeste SUV-en vi noen gang har tilbudt våre norske kunder. Her er det god plass til syv personer, alt av utstyr er standard, den kan trekke henger på 2.500 kg og kjøre opptil 42 km på ren elektrisitet, sier Per Gunnar Berg som er administrerende direktør i Ford Motor Norge.

42 kilometer på strøm

Dette er sjette generasjon Explorer, den er også USAs mest solgte bil. Da overrasker det sikkert ikke at vi snakker solide dimensjoner. Explorer blir en av de største bilene du kan kjøpe i Norge.

Takket være den ladbare drivlinjen, får den også en solid avgiftsrabatt. Disse bilene kommer nemlig gunstig gjennom det norske avgiftssystemet.

Under panseret finner vi Fords 3-liters V6 EcoBoost-motor. I kombinasjon med en elektrisk motor gir den en totaleffekt på 457 hk og 825 Nm dreiemoment. Batteripakken er på 13,6 kWt.

Den elektriske rekkevidden er opptil 42 km, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden. Blandet forbruk etter samme metode er oppgitt til 0,31 l/mil. Skal du klare det, betinger det mye småkjøring – og at du er flink til å lade ofte.

ST-Line betyr mange detaljer i sort, det toner ikke akkurat ned størrelsen på Explorer.

Mye utstyr

Ford tilbyr to utgaver her hjemme, begge med 4x4.

Explorer ST-Line koster fra 887.500 kroner. Explorer Platinum starter på sin side på 904.500 kroner.

På listen over standardutstyr finner vi blant annet 20’’ aluminiumsfelger, LED hovedlys, 12,3’’ heldigitalt instrumentpanel, panoramatak, 10-veis elektriske skinnseter med massasje, forseter med varme og kjøling, varme i baksetene, elektrisk nedfelling av tredje seterad, adaptiv cruisekontroll med køassistent og filsentrering, handsfree bakluke og premium lydanlegg fra B&O.

Slik ser det ut på førerplass, den store infotainmentskjermen er standard på bilene som kommer til Norge.

Forskjellige kjøremodus

Sjåføren kan selv bestemme når bilen skal kjøre elektrisk. Dette gjøres ved hjelp av kjøremodusene "EV-Auto", "EV-Nå", "EV-Senere" og "EV-Lading". Når batteriet begynner å bli tomt bytter Explorer selv til "EV-Auto".

Firehjulstrekksystemet har blant annet en rekke sensorer som måler og analyserer data om alt fra lufttemperatur og veigrep – til fart og eventuell hengerlast, hvert 10. millisekund. En helt ny elektromekanisk kløtsj sørger også for at kreftene mellom for- og bakhjulene sømløst justeres på 100 millisekunder.

Hekken er kanskje den mest anonyme delen av dette designet, med smale baklykter som er trukket ut mot kantene.

Toppscore og 5 stjerner

Den mer enn 5 meter lange, 2 meter brede og nesten 2 meter høye Explorer har svært god plass til syv personer inni bilen. Her er det også også hele fem 12-volt-uttak, doble USB-porter både for første og andre seterad, 12 koppholdere og 3-soners klimaanlegg. I kupeen er det også rikelig med oppbevaringsrom på tilsammen hele 123 liter for passasjerene i alle de tre seteradene.

Nye Ford Explorer ladbar hybrid fikk nylig toppscore og 5 stjerner i det uavhengige kollisjonstestprogrammet til Euro NCAP. Den kommer med en rekke avanserte førerassistanseteknologier, inkludert systemer som gjør det enklere å manøvrere den store SUV-en i byene. Dette omfatter blant annet selvkjørende parkeringsassistent, blindsoneovervåkning av kryssende trafikk og sikkerhetssystem ved rygging.

