Elvestuen gir ikke opp lederkampen: Fylkesledere gir støtte

Flere fylkesledere i Venstre advarer mot at hele partiledelsen skal sitte i regjering. Ola Elvestuen nevnes som en aktuell kandidat. – Jeg stiller meg forsatt til disposisjon for Venstre, sier Elvestuen.

– Jeg stiller meg fortsatt til disposisjon for Venstre, for grønn næringsutvikling, klimatiltak og mer natur, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen til TV 2.

Elvestuen ble vraket som nestleder i innstillingen til valgkomiteen 5. mars. Etter Trine Skei Grande bestemte seg for å likevel ikke ta gjenvalg, har valgkomiteen startet på nytt med å finne riktig trio til å lede Norges eldste parti.

Som TV 2 kunne melde torsdag mener flere i Venstre nå at partiets kvinnelige statsråder nå har styrket sine muligheter for å ta over for Trine Skei Grande.

– Kontinuitet i ledelsen

Leder i Innlandet Venstre, Sjur Skjæveland, er blant dem som påpekte at kunnskapsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø har fått muligheten til å styrke seg.

Han minner samtidig om at det ikke er gitt at det kun er disse fire som konkurrerer om en plass i Venstre-ledelsen.

– Nå som Trine trekker seg er det naturlig å vurdere om Ola eller Terje skal stå for kontinuiteten i ledelsen, eller at en velger noen utenfra sånn at ikke alle ledelsen sitter i regjering.

Elvestuen som har sittet som nestleder i Venstre i åtte år, minner om at han fortsatt ønsker å bidra i partitoppen.

– Nå er det igjen valgkomiteen som først skal gjøre sine vurderinger. Jeg er til disposisjon.

Peker mot Elvestuen

Leder i Vestfold og Telemark Venstre, Aina Dahl, mener også at noen i ledelsen bør sitte utenfor regjering.

– Enten lederen eller nestlederen bør sitte utenfor regjeringen. Hvis hele ledelsen skal sitte i regjering blir organisasjonen skadelidende, sier Dahl og legger til at hun personlig peker på Ola Elvestuen på Stortinget, som en aktuell kandidat, i likhet med Skjæveland.

Skjæveland trekker også fram Alfred Bjørlo og Gunhild Berge Stang, som eksempler på flinke folk som kan fungere som nestledere.

Bjørlo er ordfører i Stad kommune, og har tidligere snakket varmt om Abid Rajas kandidatur. Berge Stang er Rajas nyinnsatte statssekretær i Kulturdepartementet.

Valgkomiteen hadde i utgangspunktet innstilt Raja og Sveinung Rotevatn som nestledere under Trine Skei Grande, men med Grandes exit fortsetter valgkomiteens arbeid.

Fylkene har frist 1. juni til å spille inn nye forslag til toppledelsen, og et nytt landsmøtet er ventet til høsten.