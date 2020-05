Wenches koldtbord til 17. mai

Her er oppskrifter på roastbiff, potetsalat og waldorfsalat. Oppskriftene er til 4-5 personer. Kalde og søte fristelser finner du nederst i artikkelen.

Dette trenger du til roastbiff:

(Beregn 100-125 g per person til koldtbord, som hovedrett 175-200 g per person. Roastbiff kan stekes 1-3 dager for servering, avkjøl og oppbevar kaldt.)

Ca. 1 kg mørnet mørbrad eller flatbiff

Olje og smør til steking

2 ts salt

1 ts grovmalt pepper

Friske urter

1-2 fedd hvitløk (kan sløyfes)

Slik gjør du:

La kjøttet ligge i romtemperatur til temperering 1-2 timer før den stekes. Varm stekeovnen til 125 grader. Surr roastbiffen med bomullstråd slik at den får en jevn og fast fasong. Brun roastbiffen i olje og smør i en stekepanne, dryss på salt, pepper, legg ved noen kvister friske urter og eventuelt et par fedd hvitløk. Brun på alle kanter og legg over i et ildfast fat, også urter og hvitløk. Stikk inn et steketermometer langs etter roastbiffen. Sett fatet i forvarmet ovn 125 grader og stek til termometeret viser 60-62 grader for rosa kjøtt. Steketiden er avhengig av tykkelsen på roastbiffen. Beregn ca. 1 ½ time for å få en kjernetemperatur på 62 grader for en roastbiff på ca. 1 kg. Steketiden er avhengig av tykkelsen på steken. Er steken lang/tynn stek kortere tid. Følg med på steketermometeret.

Skal roastbiffen serveres nystekt la den hvile i minst 20-30 minutter før den skjæres opp. Stekes roastbiffen dagen før servering, avkjøl, pakk i aliminiumsfolie og legg kaldt. Ta ut av kjøleskapet 1 times tid før servering. Skjær i tynne skiver.

Tips:

Svinefilet stekes på samme måte, men kun kort tid i stekeovn, 15-20 minutter. Steketermometer skal vise 72 grader. Svinefilet kan eventuelt pakkes inn med spekeskinke før den stekes i panne.

Ovnsbakte små paprika:

Legg hele små paprika i et ildfast fat, fordel over olivenolje og litt salt. Stek i varm stekeovn 200 grader i 20-30 minutter, til paprika blir godt stekt.

Potetsalat med sukkererter og oljedressing (melkefri):

4-6 mellomstore kokte poteter

Reddiker

10-12 sukkererter

1-2 vårløk

½ dl olivenolje

3 ss sitronsaft

Salt, pepper

2-3 ss kapers eller soltørket tomat (kan sløyfes)

Slik gjør du:

Legg reddiker i iskaldt vann 10-15 minutter, gjerne med isbiter, da blir de sprø. Kok sukkererter til de blir sprø i lettsaltet vann, 1-2 minutter. Legg dem straks over i iskaldt vann, da blir de sprø og beholder grønnfargen. Bland sammen olivenolje, sitronsaft, finhakket hvitløk, salt og pepper.

Del de kokte potetene i skiver eller terninger, strimle/del opp sukkererter, skjær vårløk i biter og reddiker i båter. Bland grønnsakene med kapers eller soltørket tomat og hell dressingen over.

Kremet potetsalat med epler:

8-10 poteter

1-2 epler

3 vårløk

2 ½ dl rømme eller kesam/matyoghurt

2 ss majones

2 ss sennep eventuelt ravigottesaus

Salt, pepper

Saft av ½ sitron

1–2 ts sukker

Gressløk

Slik gjør du:

Del poteter og epler i terninger og vårløk i tynne skiver. Bland alle ingrediensene til dressingen, smak til. Vend inn poteter, epler og vårløk og dryss over gressløk.

Waldorfsalat( til 4 personer):

2 syrlige epler

2 ringer ananas

2-3 stilker stilkselleri

Ca. 100 g blå druer

12-14 valnøtter

1 ½ dl kremfløte

1 ½ dl majones

saften av ½ sitron

1-2 ts sukker

Slik gjør du:

Skjær epler, ananas og stilkselleri i terninger. Del druene i to og ta ut steinene. Grovhakk valnøttene, hold av noen hele til pynt. Stivpisk kremfløten og bland inn majones og smak til med sitronsaft og sukker. Pynt med druer og valnøtter.

Kalde søte variasjoner til små og store, laget med utgangspunkt i kjøpe-iskrem:

Velg de istypene du liker best. Gå gjerne til innkjøp av minst to typer is i boks og sjokoladeis på pinne. La isboksen stå i kjøleskapet 15-20 minutter før servering, til den begynner å bli myk, ikke flytende. Rør isen lett opp før den serveres med ønsket tilbehør. Alt tilbehør kan gjøres klart god tid i forveien.

Kjeks, nøtter, sjokolade og lignende kan stå framme på kjøkkenbenken. Bær/frukt renses eventuelt deles opp og oppbevares i kjøleskap. Ca. 1 time før servering sett ut i romtemperatur. Bærsauser av frosne bær, lages ca. 1 time før servering og oppbevares kaldt. Bærsauser av friske bær kan lages dagen i forveien og oppbevares kaldt.

Vaniljeis i rødt, hvitt og blått:

Anrett i lagvis porsjons/stettglass. Jordbær/bringebær, most/finhakket, forsett med litt vaniljeis, så blåbær, et tynt lag med vaniljeis og jordbær/bringebær på toppen.

Sprudlende isbombe:

Legg kuler med is og biter av jordbær i høye stettglass og hell over eplecider (alkoholfri) eller musserende vin rett før servering. Legg eventuelt sprøkjeks/minipalova på toppen.

Finn Schjølls pin-up:

Lag fruktsalat og anrett i dessertskåler. Legg over en pin-up is i hver dessertskål og pynt med spiselige blomster eller urter og fordel over sjokoladesaus eller rørte bær. Voksen versjon, hell over litt sitronlikør (limoncello) eller annen søt dessertvin.

Affogato, for de voksene:

Is med espresso. Legg kuler av vaniljeis i et glass, dryss eventuelt over hakkede nøtter, hell over espresso og server straks. Om ønskelig avslutt eventuelt med likør type Drambuie, kaffelikør.

Finn Schjøll spesial:

Anrettes/serveres i porsjonsglass. Legg lagvis lettpisket krem/vaniljekesam eller myk is, grovknuste marengs/pikekyss, frukt, bær i biter eventuelt smak til med litt sukker og sitron. Avslutt med hele jordbær, mynteblader og eventuelt hakkede nøtter eller revet sjokolade.

Eton mess - en klassisk engelsk dessert:

Her har Wenche laget en norsk 17. mai-versjon. Kan anrettes porsjonsvis i glass eller til flere i et pent serveringsfat med kanter. Legg lagvis lettpisket krem/vaniljekesam, grovknuste marengs/pikekyss, grovknuste jordbær smakt til med sukker og sitron. Avslutt med hele jordbær, pikekyss, mynteblader og eventuelt hakkede nøtter eller revet sjokolade.