Seks Eliteserie-spillere har fått treningsnekt

Denne uka er spillerne i Eliteserien tilbake i full trening, men for at spillerne skal få slippes fri på feltet må de være friske og raske.

De nye reglene har medført at seks spillere i Eliteserien i løpet av denne uka har fått treningsnekt.

I Stabæk var blant annet én spiller borte fra trening tirsdag, onsdag og torsdag på grunn av omgangssyke. Én annen spiller har vært borte fra trening på grunn av for høy temperatur, men tilbake på feltet fredag.

– Spilleren målte 37,7 på tre ulike målinger. Han var uten symptomer og følte seg helt frisk, forteller Stabæk-lege Arne Røde.

– Er det en øvre grense for temperatur i protokollen fra NFF?

– Egentlig er det ikke satt noen øvre grense, man må vise litt skjønn. Grunnen til at vi måler temperaturen er jo for å finne ut om noen har feber. 37,7 er det vi kaller subfebrilt, altså at du ligger på grensa. Hos oss har jeg satt grensa til 37,5. Da hjelper det ikke om spilleren føler seg frisk, doktoren har bestemt, sier Røde.

For å få lov til å spille fotball lever Eliteserie-spillerne under et strengt regime. I tillegg til å leve i karantene på fritida, må spillerne levere inn helseattest to ganger i løpet av dagen. Dessuten skal spillerne febermåles før hver eneste økt.

Føler du deg dårlig, har feber eller glemmer å leve inn helseattesten, skal du få treningsnekt.

Dette er tilfellene

I tillegg til Stabæk, er det ytterligere tre klubber der spillere ikke har fått delta på klubbenes fellesøkter hittil.

Rosenborg har to tilfeller.

- Hos oss er det to spillere som har måttet stå over treninger hittil grunnet forkjølelse. Men ser du på været i Trøndelag, så tenker jeg at det ikke er noe unaturlig, sier Rosenborg-lege Reidar Due.

I Vålerenga er det én spiller som ikke får trene fredag.

– Vi har én som har rapportert om sår hals. Det er nok til at du er ute og settes i kontakt med lege, opplyser fysioterapeut Carl Fredrik Birkemo.

– Én med sår hals blir hjemme. Så firkantet må vi være! Skriver Vålerenga-lege Erik Rosenlund i en SMS.

I Haugesund var det én spiller som tidligere i uken ikke følte seg helt i form.

– Han tok kontakt med klubben og valgte derfor å stå over treningen, forteller daglig leder John Harald Log.

I klubbene Bodø/Glimt, Brann, Molde, Viking, Sandefjord, Sarpsborg 08, Mjøndalen, Kristiansund, Odd, Strømsgodset, Aalesund og Start er det ingen spillere som har måttet stå over treningsøkter hittil som en følge av korona-tiltakene.

Skal evalueres i dag

Gjenoppstarten av Eliteserien har blitt beskrevet som et pilotprosjekt av blant andre Norges Fotballforbund.

TV 2 har tidligere omtalt at enkelte Eliteserie-leger har vært kritiske til oppstarten.

Flere har samtidig vært klar på at dette har vært et prøveprosjekt som må evalueres undervegs.

Allerede i dag skal legene til Eliteserieklubbene i møte med hverandre og NFF for å fortelle om sine erfaringer fra den første uken med korona-regler.

– Det har egentlig gått greit. Jeg føler systemet har fungert bra, og vil egentlig skryte av det opplegget og den tilliten vi har fått. Vi er heldige som har fått lov til det, sier Strømsgodset-fysioterapeut Marius Hoel.

Sandefjords klubblege Frode Grøndahl forteller at systemet har ført til noen diskusjoner internt.

– Etter at vi satte i gang det her, så føler jeg at det meste har gått veldig greit. Det var en infrastruktur som skulle på plass, men jeg føler at vi har fått et bra system. Den største diskusjonen hos oss var nok om alle var villige til å ofre såpass mye ved å være i karantene. Du må ofre en del for å følge dette opplegget, sier han.

I Brann har første uken gått bra og de hadde torsdag et møte for å planlegge hvordan de skal fortsette arbeidet i neste uke.

– For oss har det gått veldig bra. Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av denne uken. Men det er viktig at man er nøye fremover, det blir enda viktigere neste uke, da kan kanskje ting gå seg litt til, sier han.

Etter planen kan Eliteserien starte opp igjen 16. juni.