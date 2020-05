Ole Christoffer Ertvaag (33) er en av landets mest kjente skuespillere og har vært å se i utallige filmer og TV-serier, etter at han debuterte i rollen som Yngve i filmen «Mannen som elsket Yngve» i 2008.

Det mange ikke har vært klar over, er at Ertvaag har diagnosen OCD – med både tvangshandlinger og tvangstanker.

– Jeg har hatt det så lenge jeg kan huske. Fra jeg var syv-åtte år gammel begynte jeg å få ganske heftige tvangstanker om ting jeg måtte gjøre for at ting ikke skulle skje, sier han til God morgen Norge, og utdyper:

– Jeg må si regler i hodet mitt for at jeg ikke skal dø eller for at ting ikke skje med familien min. Det er en tanke som aldri har gått vekk.

Se hele intervjuet øverst i saken!

– Altoppslukende

Ertvaag har blant annet bakterieangst og helseangst. Til tider har han vasket hendene så mye at de blir blodige. Han er også livredd for å dø.

– Da jeg var liten, hadde jeg en ekstrem oppheng i stikkkontakter av en eller annen grunn. Jeg tror det var fordi at syv år gamle jeg hadde funnet ut at stikkontakter var farlig, og da begynte jeg å lulle meg inn i tanke om at det måtte jeg holde meg langt unna. Hver gang jeg kom inn et rom, så registrerte jeg alle stikkontaktene også satt jeg å tenkte på det i et kvarter, sier han.

Dette er OCD De som har en tvangslidelse (OCD, obsessive-compulsive disorder) forstår på den ene siden at tankene ikke er rasjonelle og at tvangshandlingene er overdrevne eller unødvendige. Likevel er tvilen og ubehaget så stort at de ikke våger å stole på det de egentlig vet er riktig. Tvangstankene og -handlingene opptrer så ofte og så intenst at det i vesentlig grad går utover hverdagen, og for mange opptar dette mange timer hver dag. Ofte innebærer dette også betydelig belastning for pårørende. Tvangstanker: De vanligste tvangstankene omhandler redsel for Å bli smittet eller smitte andre med en farlig sykdom

At en har glemt noe viktig og at dette kan forårsake eksempelvis brann eller innbrudd

At andre ulykker kan inntreffe Tvangshandlinger: For å dempe ubehaget tvangstankene medfører og for å sikre at de negative hendelsene ikke inntreffer, utføres tvangshandlinger. De vanligste tvangshandlingene er: Overdreven vasking eller sjekking av dører, vinduer eller elektriske apparat

Overdreven orden, symmetri eller gjentakelse

Mentale ritualer slik som å telle til bestemte tall

Tenke på positive ord for å nøytralisere negative tanker

Spørre gjentatte ganger om forsikring fra andre personer Dersom du tror at du har en tvangslidelse og ønsker behandling, ta kontakt med fastlegen din. Kilde: Helsenorge.no

I voksen alder har han anerkjent at stikkontakter finnes, og forklarer at tvangstankene og tvangshandlingene nå dreier seg mer hans kone og deres to barn.

– Når du får barn går fokuset fra at du er den viktigste personen i ditt liv, til at barna blir de viktigste personene i ditt liv. Da begynte mine tvangstanker om ting som kunne skje med de og med vår familiesituasjon.

Skuespilleren legger ikke skjul på at disse lidelsene er tidkrevende. Han forteller at dersom han kjører på butikken og kjører forbi en lyktestolpe innen for en viss tid, må han snu i rundkjøringen og kjøre hjem igjen, for så å ta turen på ny.

– Det høres så absurd ut når man sier det høyt. Jeg er en relativt oppegående person som fungerer greit i et samfunn, så jeg skjønner at det er irrasjonelt, men det er det som er selve diagnosen. Du greier ikke å tro på det og legge det fra deg. Det blir en altoppslukende ting som påvirker hverdagen din, sier 33-åringen.

Hjelper hverandre

På bakgrunn av dette har han, sammen med skuespillerkollega og bestekompis Per Kjerstad, startet opp podkasten «Psykodrama». Der snakker de åpent om OCD, tvangshandlinger, dødsangst og hypokondri.

Kjerstad har selv ingen diagnose, men innrømmer at han brukte i fjor hele 40.000 kroner på legebesøk og spesialister som fortalte han at han var frisk som en fisk.

GODE KOMPISER: Ole Christoffer Ervaag og Per Kjerstad er gode kolleger og venner. Nå har de startet opp podkast i sammen. Foto: Privat

– Det toppet seg i fjor, men det var verdt det for jeg fikk vite at jeg var helt frisk, sier han spøkefullt og fortetter:

– Jeg har flyskrekk og et ille temperament som jeg prøver å jobbe med. Andre kaller meg for hypokonder. Jeg kaller meg ikke det selv, men jeg må innse at det er det jeg er, for jeg er redd for å dø.

Kompisene deler mange av de samme tankene, og forteller at kreft er et ord de nærmest ikke tør å si høyt. Ertvaag og Kjerstad forteller at de har funnet god hjelp i podkasten og hverandre.

– Denne podkasten er en god ventil for oss. Fordi tro meg, det tærer på hjemmeforhold å gå rundt å være så «gal» som jeg er, sier Ertvaag.

Friskest på jobb

Begge kompisene har gått til ulike behandlinger for problemene sine. Særlig Ertvaag har testet det meste som går an å teste, men har funnet ut at medisiner er den beste løsningen for han akkurat nå.

Til tross for problemer på hjemmebane, er det et sted de begge slipper unna tankene sine.

STØTTEAPPARATET: Ertvaag og Kjerstad har jevnaldrene barn og bor begge i Stavanger sammen med konene sine. Foto: Privat

– Det er det som er så absurd i det hele, men det er på jobb jeg er friskest. Jeg vet ikke om det er fordi man går inn i en karakter kanskje, men der har jeg ingenting av dette her, forteller Ertvaag.

Som følger av koronaviruset, har flere av prosjektene til skuespillerne blitt satt på vent. Den nye hverdagen har påvirket de to kompisene svært ulikt.

Mens Ertvaag forteller at han har fått mye tid til å sitte alene med tankene sine, har Kjerstad fått noe positivt ut av det hele.

– På grunn av korona har jeg ikke hatt muligheten, av moralske grunner og praktiske årsaker, til å gå til legen og det har faktisk hjulpet. I en episode ga også Olec meg rådet som å ikke Google og det har jeg fortsatt med, så jeg føler meg ganske frisk for å være ærlig, forteller Kjerstad.