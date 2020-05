Dette er oljetoppen mest bekymret for nå

Oljeselskapet Lundin Energy Norway har gjort noen av de største funnene på norsk sokkel de siste årene. Lundin sto blant annet bak funnet av Johan Sverdrup-feltet, som nå er det tredje største oljefeltet i Norge.

Nå må oljeselskapene klare seg med en oljepris som er halvert på få uker. Men administrerende direktør Kristin Færøvik forteller i TV 2-programmet Bare business at hun i første omgang ikke er bekymret for hennes eget selskap.

– Lundin har en portefølje av nokså nye felt – som Johan Sverdrup – med en kvalitet som gjør at vi tåler en lav oljepris. I hvert fall en periode. Men skal vi fortsette investeringene, så må oljeprisen opp, sier Færøvik.

Sårbare bedrifter

På kort sikt frykter hun mer for leverandørindustrien, som bidrar med utstyr og tjenester til oljeselskapene. Mange små og store norske bedrifter er fortsatt sårbare etter det store oljeprisfallet i 2014-2016.

– Det er veldig dramatisk for leverandørindustrien hvis aktiviteten og investeringene på norsk sokkel går ned. Oljeselskapene har tross alt inntekter fra produksjonen som går, mens leverandørindustrien er avhengig av at vi investerer i det vi har av eksisterende infrastruktur - men også at det kommer nye prosjekter, sier hun og fortsetter:

– Så jeg er aller mest bekymret for den fantastiske leverandørindustrien som vi har klart å bygge opp i Norge.

– Bedre tiltak

Koronapandemien har ført til et kraftig fall i verdens etterspørsel etter olje. Befolkningen i de fleste land har vært mest hjemme, forbruket av bensin til biler har stupt, og flyene står på bakken.

Prisen på nordsjøolje ligger nå i overkant av 31 dollar fatet, som er halvparten av nivået før pandemien. Oljebransjen mener at en så lav pris kan gjøre at nye investeringer og leting stopper opp.

De har derfor bedt om et nytt og midlertidig rammeverk fra regjeringen, med utsatt skatt og tiltak som gjør at nye prosjekter fortsatt er lønnsomme med lav oljepris.

Regjeringen har så presentert sin løsning i revidert budsjett: Den inneholdt utsatt skatt, men ikke tiltakene for å gjøre nye prosjekter lønnsomme, mener bransjen og Lundin.

– Jeg er bekymret for at den ikke har den ønskede effekten. Det både industrien og regjeringen ønsker seg, er mer aktivitet, og at det ikke blir et enda større fall i investeringsnivået. Da trenger vi tiltak som kan få frem nye investeringsbeslutninger – og som kan gi økonomisk robusthet i prosjektene, sier Færøvik.

– Tror du det kan komme en bedre løsning etter at dette er blitt forhandlet ferdig i Stortinget?

– Vi håper jo det. Vi prøver så godt vi kan å forklare fordelene ved det bransjen har foreslått, kontra det regjeringen har lagt på bordet, sier hun.

Se hele intervjuet med Kristin Færøvik i Bare business på TV 2 Nyhetskanalen denne helgen – og når som helst gratis på Sumo.