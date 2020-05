Politiet med klar 17. mai-beskjed til folket

Årets 17. mai blir noe annerledes enn det vi er vant til på grunn av koronapandemien, som herjer over store deler av verden.

På private arrangementer har man kun lov å være opp til 20 personer, og på offentlige arrangementer er grensen satt til 50 – forutsatt at man holder én meter avstand.

Barnetogene er også avlyst.

Forberedt

Men etter nesten to måneder med strenge koronatiltak, er det norske samfunnet i ferd med å åpnes gradvis. For mange vil nasjonaldagen være den første festen på lenge, og politiet har derfor tatt sine forholdsregler.

Stabssjef i Innlandet politidistrikt Pål Erik Teigen sier til TV 2 at de ikke nødvendigvis frykter kaos, men at de er forberedt på at noe kan skje.

– Vi har diskutert det, også handler det om å handle med de midlene vi har på det konkrete oppdraget. Det er vanskelig å forutsi i detalj, sier Teigen.

For politiet har nemlig ikke hjemler til å bryte opp i store folkemengder, dersom det blir tilfellet.

– Vi har ikke det verktøyet til å gripe inn, og vi vil kun komme med råd og veiledning. Det vi kan gjøre, er å dra til stedet og prate med folk, sier stabssjefen.

– Spesiell tid

Teigen kommer med derfor med en klar oppfordring til folket.

– Dette er en spesiell tid, så vi oppfordrer folk til å bruke sunn fornuft. Det er vi helt avhengige av nå, for dette er en dugnad.

Stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt sier at deres beredskap vil være situasjonstilpasset på bakgrunn av PSTs trusselvurdering og kunnskapsbasert arbeid.

– Vi iverksetter de tiltak vi mener er nødvendige – både synlige og usynlige, sier han.

Og når det kommer til å følge smittevernrådene, overlater Nilssen det til folket selv.

– Vi har en forventning om at folk nå er så godt opplyst, at de vet å forholde seg til myndighetenes anbefaling for å hindre smittespredning. Når det gjelder arrangementer, er det den enkelte arrangør som må tilrettelegge for at smitteverntiltakene overholdes, sier han til TV 2.

Stabssjefen påpeker at politiet alltid må ta høyde for uønskede hendelser, og at de har god beredskap og følger nøye med.

Stor tillit

Stabssjef Torgeir Moholt i Trøndelag politidistrikt sier det ikke er gjort noen ekstra tiltak i forbindelse med 17. mai-feiringen i år.

– Vi skal ha en normal drift og har en dialog med de små arrangementene som skal holdes. Det skal ikke stenges av i byer i forbindelse med folketog, som krever litt ekstra politiressurser, så den situasjonen har vi ikke i år, sier Moholt til TV 2.

Moholt sier forøvrig at han har stor tillit til at innbyggerne i Trøndelag følger myndighetenes retningslinjer.

– Ikke over

Visepolitimester Steinar Kaasa i Sør-Øst politidistrikt sier til TV 2 at de forventer at årets nasjonaldag skal bli hyggelig, til tross for omstendighetene.

– 17. mai pleier ikke å være en fylledag, men en familiedag. Og vi sitter ikke på noe informasjon som tilsier at det skal bli noe annerledes i år. Vi har ingen erfaringer med at champagnefrokoster genererer i større fester, sier Kaasa.

Visepolitimesteren regner videre med at folk er sitt ansvar bevisst.

– Dette er beskrevet som en nasjonal dugnad, og det forholder folk seg til på en veldig grei og ryddig måte. Dette er ikke over, og vi må oppfordre folk til å huske på dette og legge det inn i våre rutiner, sier han.

Stenger ikke områder

Stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt sier at heller ikke de frykter kaos på nasjonaldagen.

– Frykt for kaos er ikke et begrep vi kjenner oss igjen i. Erfaringene til politiet i Møre og Romsdal er at innbyggerne lokalt slutter godt opp om de råd og anbefalinger som helsemyndighetene har gitt. Videre er det først og fremst arrangørene som må overholde føringene som helsemyndighetene har gitt, sier Sætre til TV 2.

Det har ikke vært aktuelt for distriktet å stenge av store områder, hvor det kan samles mye folk.

– Dette er i utgangspunktet ikke aktuelt da vi har en fin dialog både med russen og med andre arrangører på 17. mai. Ut fra konkrete hendelser blir dette noe politiet der og da må vurdere, og da i samråd med lokale helsemyndigheter, sier stabssjefen.

Klare til å rykke

Senior kommunikasjonsrådgiver Eigil Andersen i Redningsselskapet sier at beredskapen 17. mai er som den er resten av året.

Nytt for året er at rundt halvparten av Redningsselskapets 52 redningsskøyter skal være med i båtkortesjer som arrangeres over hele landet.

– De er med kortesjene for å markere dagen, men de er også i beredskap. Dersom det skjer noe, er de klare til å rykke, sier Andersen.

Kommunikasjonsrådgiveren sier at båtsesongen er i full gang, tidligere enn den vanligvis er.

– Det er mye folk ute på sjøen allerede. Vi sier internt at vi er tre uker foran skjema. Båtsesongen begynner i påsken, også er høysesongen i juni, juli og august. Vi er nå på nivå med begynnelsen av juni måned, til tross for at vi bare er i mai, sier Andersen.