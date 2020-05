TV 2 erfarer: Regjeringen fraråder fortsatt utenlandsreiser

SISTE: TV 2 erfarer at regjeringen vil lette på retningslinjene for reising innad i Norge, men at alle andre reiseråd opprettholdes.

Fra 14. mars frarådet Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle landet. Reiserådet gjaldt i første omgang frem til 14. april, men ble 3. april forlenget inntil videre.

Mange har vært spent på om dette videreføres når regjeringen fredag legger frem sine nye retningslinjer for ferie og fritidsreiser.

TV 2 erfarer at regjeringen vil lette på retningslinjene for reiser innad i Norge, men at alle andre reiseråd opprettholdes.

Dermed ser det foreløpig ut til at nordmenn må belage seg på å tilbringe sommerferien i Norge.

Se pressekonferansen direkte i toppen av saken fra klokken 14.

TV 2s kilder sier at årsaken til at det fortsatt er strenge regler, er at Norge så vidt har åpnet opp igjen.

Fortsatt jobbes det med å få nordmenn i utlandet hjem til Norge.

Justisminister Monica Mæland møtte sine nordiske kolleger i dag. De orienterte hverandre om situasjonen i de ulike landene og ble enige om å møtes igjen om kort tid.

EU-strategi

Onsdag denne uken la EU-kommisjonen frem sin strategi for å få europeisk reiseliv opp og gå etter koronapandemien. De ga inntrykk av at det kanskje ikke er lenge til europeere kan begynne å krysse landegrenser igjen.

Samme dag gikk statsminister Erna Solberg ut og sa at nordmenn trolig må belage seg på norgesferie denne sommeren.

Da Norge stengte ned i mars ble alle unødvendige fritidsreiser frarådet. Det rådet blir nå, ifølge TV 2s kilder, opphevet, slik at feriereiser i Norge kan gjennomføres.

I prinsippet vil det bety at det blir fritt frem for å reise i Norge i sommer.

Går for norgesferie

Torsdag spurte TV 2 nordmenn på gata om deres planer for sommerferien. Da kunne de fleste fortelle at de ville holdt seg til norgesferie uansett om regjeringen hadde åpnet for utenlandsturer eller ikke.

Ifølge en undersøkelse som Respons Analyse har utført for SpareBank 1, har fem prosent av nordmenn fortsatt tenkt seg utenlands.

Hele 64 prosent av de som deltok i undersøkelsen, fortalte at deres reiseplaner i ferien har blitt endret.

Over 8000 smittet

Per torsdag var det meldt om 232 dødsfall hos personer med påvist koronasmitte til FHI, som oppdaterer sine tall én gang i døgnet.

Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) viste torsdag at 8197 personer har fått påvist smitte av koronaviruset i Norge.

Smittetallet som beskriver hvor mange mennesker en smittet person i gjennomsnitt smitter videre, var 8. mai oppgitt å være 0,49 for perioden 20. april til 8. mai. Dette er det foreløpig siste oppdaterte tallet, da det jobbes med en ny modell.

I alt 61 koronapasienter var innlagt på sykehus torsdag, ifølge tall fra Helsedirektoratet.