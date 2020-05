Forsvarsministeren hadde fryktet én ting om han var med i «Kompani Lauritzen»

Lørdag er det finale i «Kompani Lauritzen», der Lise Karlsnes, Øyvind «Vinni» Sauvik, Henrik Thodesen eller Marte Brattberg vil stå igjen som vinner av konkurransen.

En som ikke vet om han hadde kommet så langt i konkurransen, er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Jeg hadde i alle fall vært i konstant opposisjon mot befalet, sier han til TV 2.

– Jeg har tidligere sagt at den lykkeligste dagen min i førstegangstjenesten, var den dagen jeg dimitterte, smiler han.

Trygghet og samhold

For Bakke-Jensen var ikke så glad i å få beskjed om hva han måtte gjøre, og at det han tenkte samsvarte ikke alltid med det befalet hadde i tankene.

– Men det går seg som regel til, og det ser vi jo også i programmet, fortsetter forsvarsministeren, som senere vervet seg til utenlandstjeneste i Forsvaret.

Han er mektig imponert over hvordan kjendisene har taklet førstegangstjenesten.

– Det er det som er det fine med Forsvaret. Det er et miljø som er annerledes, og som bringer frem trygghet og samhold, noe man også ser utover i «Kompani Lauritzen».

Konseptet «Kompani Lauritzen» hørte han om for første gang fra Dag Otto Lauritzen under sykkelrittet Arctic Race for en tid tilbake.

Tente på ideen

Han tente umiddelbart på ideen, og synes endelig det kom et realitykonsept med både er anstendig og ryddig.

– I motsetning til mye av det som finnes der ute, var dette noe jeg hadde troen på, sier han og legger til at verken «Ex on the beach» eller «Paradise Hotel» er noe for han.

– Hva er den største forskjellen mellom det vi ser i «Kompani Lauritzen» og hvordan det faktisk er å være i førstegangstjenesten?

– Nå får ikke vi sett alt da det som vises på TV er en redigert hverdag, men noe av det jeg selv husker best var all ventingen. Man venter veldig mye i løpet av førstegangstjenesten. Samtidig fører det til at man blir kjent med folk, gjerne noen man aldri ville ha blitt kjent med ellers, og det er det fine, sier forsvarsministeren.

Han melder også om økt interesse for Forsvaret, og trekker i tillegg til «Kompani Lauritzen» frem NRK-programmet «Førstegangstjenesten» som en del av årsaken.

– Vi merker stor økning i antall søkere til førstegangstjenesten, og til studier og skole i Forsvaret. Disse TV-programmene er laget av kloke folk som skjønner hva som trender, avslutter han.

Finalen av «Kompani Lauritzen» ser du på TV 2 lørdag 16. mai klokken 20.00 eller på TV 2 Sumo.