Fant opp «skilsmisserobot»: – Kan være man slipper advokat

Skilsmisse kan være en kostbar affære. Dette er bakgrunnen for at selskapet Helpify har lansert en «skilsmisserobot», som kan kutte timene du trenger hos en advokat.

I 2019 valgte nesten 20.000 par å gifte seg, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samme år endte like mange parforhold med brudd, med over 10.000 separasjoner, og i underkant av 10.000 skilsmisser.

Dagen man gifter seg er en gledens dag, mens dagen man bestemmer seg for å gå hver til sitt er langt mindre lystbetont.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB forteller at mange par kvier seg for å skille seg av flere årsaker, men at økonomi kan være en viktig faktor.

– Ikke bare kan skilsmissen gå på helsa løs, den kan også være tøff for lommeboken, sier hun.

Dette er årsaken til at en tidligere skilsmisseadvokat og en 3D designer og animatør satte hodene sammen for å utvikle «skilsmisseroboten», en slags kalkulator.

– Denne tjenesten muliggjør at mennesker kan ta kontroll over sin egen skilsmisse og er kostnadsbesparende ved at den tilbys til en lav fastpris, sier gründer Marte Deichman-Sørensen (29).

Lanseringen fikk forbrukerøkonomen så nysgjerrig at hun måtte prøve ut kalkulatoren selv.

«Skilsmisseroboten» ble først omtalt av fagbladet Juridika.

Vil forenkle prosessen

Marte Deichman-Sørensen (29) kom på ideen om en skilsmisse–kalkulator da hun jobbet som advokat og bisto par som stod overfor separasjon.

– Det slo meg at prosessen rundt å få den informasjonen om privatøkonomien som advokaten trenger var veldig tidkrevende. I praksis vil det ofte være slik at en opplysning som advokaten mottar utløser andre spørsmål, og behov for at man henter inn flere opplysninger. I tillegg tok mange manuelle utregninger mye tid. Da dukket tanken opp om at det må være mulig å forenkle denne prosessen, sier hun.

Da en klient i tillegg etterlyste en kalkulator fordi vedkommende ville gjøre utregningene selv, satte det for alvor fart sakene.

Deichman-Sørensen (29) slo seg sammen med animatør og 3D-designer William Avgerinos (30) og sammen utviklet de firmaet Helpify. Ett år senere var Norges, og kanskje verdens eneste, skilsmisse-kalkulator ferdig utviklet.

GRÜNDERNE:William Avgerinos (30) har bakgrunn som 3D-designer og animatør og Marte Deichman-Sørensen (29) har bakgrunn som advokat. Sammen har de utviklet en «skilsmisserobot». Foto: Helpify

Kan erstatte advokat

«Skilsmisseroboten» er en kalkulator som er bygget på ekteskapsloven ved hjelp av koder. Ved at brukeren svarer på spørsmål, vil kalkulatoren systematisere informasjonen og til slutt gjøre en skilsmisseberegning, som viser hvordan hus og økonomi skal fordeles. Tjenesten koster 1225 kroner, mens en ligende utregning hos advokat kan koste opptil 30.000, anslår selskapet.

– Timeprisen til en advokat pleier å ligge mellom 2000 til 3000 kroner. Sluttprisen vil selvfølgelig avhenge av hvor lang tid det tar å innhente informasjon og gjøre utregningene, men den kan komme på opptil 30.000 kroner, sier Deichman-Sørensen.

Hun viser også til at kalkulatoren er ment å gi partene større kontroll under oppgjøret.

– Man kan sitte i ro og fred hjemme, og fylle inn informasjonen. Personen som vil skille seg vil i tillegg spare tid ved at det bare blir stilt relevante spørsmål for eget skilsmisseoppgjør. Du trenger heller ikke være jurist for å bruke tjenesten. Vi har hatt strengt fokus på klart språk og enkle spørsmål, og brukeren vil få veiledning underveis der det er behov, sier Deichman-Sørensen.

– Er det mulig at tjenesten helt og holdent erstatter behovet for en advokat?

– Hvis begge parter bruker kalkulatoren og dermed kommer til enighet om oppgjøret, så kan det være man slipper advokat, sier hun.

POSITIV: Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, stiller seg positiv til skilsmissekalkulatoren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Heier på hjelpemiddelet

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB stiller seg positiv til «skilsmisseroboten».

– Jeg heier på alt som kan forenkle og være et hjelpemiddel i en vanskelig prosess. Spesielt om det kan hindre folk i å bruke dyre dommer på noe som kan løses på en enkel måte, sier hun.

Forbrukerøkonomen mener derimot at kalkulatoren ikke kan løse alle utfordringer under skilsmisse.

– Det er ikke vanskelig å dele penger på en konto eller salg av en bolig i to. Utfordringen oppstår når man skal prøve å sette en verdi på at den ene har gått hjemme med barn mens den andre har jobbet, eller hvem som skal ha innbo, hytte eller kunsten. Affeksjonsverdien kan også bety mer enn pengeverdien, sier Sandmæl.

Kvinnen kommer dårligst ut

Hun forteller at det ofte er kvinner som kommer dårligst ut av samlivsbruddet økonomisk.

– Flere undersøkelser har vist at det er særlig kvinner som går ut av samliv som den økonomiske taperen. De eier ofte mindre og har lavere inntekt, sier Sandmæl.

Kvinnen bruker i tillegg oftere penger på forbruk mens mannen investerer.

– Investeringene består, mens forbruket brukes opp, så dette kan være en kjerne til konflikt særlig i et samboerskap hvor du sitter igjen med det du har brukt egne penger på. Mens i et ekteskap eier man alt i fellesskap, med unntak av det man tok med seg inn, særeie og arv, forteller Sandmæl, før hun legger til:

– Derfor er jeg ivrig på å teste kalkulatoren.

KALKULATOR: Slik ser tjenesten ut på dinskilsmisse.no. Selskapet har jobbet lenge med at spørsmålene skal være korte og brukervennlige. Foto: Helpify

Avhenger av bruddet

Etter å ha gitt kalkulatoren et forsøk på nett, konkluderer forbrukerøkonomen med at det kan være utfordrende at innbo og løsøre er satt som en samlet post.

– Det er satt som en samlepost hvor man skal skrive inn en totalsum. Det kan være vanskelig ettersom man må sette en pengeverdi på noe som er vanskelig å dele i to og som kan ha liten pengeverdi, men stor affeksjonsverdi, sier Sandmæl.

Hun er likevel fortsatt positivt innstilt ettersom kalkulatoren er lett å forstå og er en langt billigere løsning enn advokat, forutsatt at man er enige.

– Men, ofte kan en tredjepart være nødvendig fordi man ikke skilles som venner. Så jeg tenker det avhenger helt av bruddet, om man fortsatt kan enes eller ikke, sier Sandmæl.

Vil ikke fjerne enhver tvist

Helpify forteller at etter ekteskapslovgivningen skal det ektefellene eier i utgangspunktet uansett deles likt når man velger å gå fra hverandre.

– Man må uansett bli enig i et skilsmisseoppgjør ved at man setter en verdi på alt, så kan man heller finne en annen løsning på fordeling av eiendelene, sier hun og legger til:

– Vi kan selvfølgelig ikke fjerne enhver tvist. Det ektefellene eier må deles i to og det er uansett vanskelig. Vi har likevel tro på at tjenesten forenkler prosessen og kan dermed være konfliktdempende. Desto raskere man har en felles plattform, desto raskere kan man komme til enighet, sier Deichman-Sørensen.

Færre kan skilles i 2020

Statistikken viser at økonomi påvirker antall skilsmisser. Under finanskrisen i 2009 meldte for eksempel E24 at færre par hadde råd til å skille seg på grunn av stigende arbeidsledighet, fallende boligpriser og press på lønningene. Forbrukerøkonomen tror koronakrisen kan gi samme utfall.

– Det kan tenkes at vi vil se samme tendens i år, hvor folk rett og slett ikke har råd til å gå fra hverandre. Det vil tiden vise, sier Sandmæl.

Hun påpeker samtidig at hun synes det er synd om folk skal bli i et forhold kun på grunn av økonomi.

– Det er derfor jeg råder samboere til å skrive samboerkontrakt og ektefeller til å ta sine forhåndsregler slik at man ikke blir avhengig av partneren. Sørg for å ha en rettferdig parøkonomi, med en felleskonto hvor man setter inn penger i henhold til inntekt og behold en egen konto til personlige ting. Ha både en felles sparing og en egen sparing. Sparer man i pensjonsproduktet IPS holdes det utenfor en skilsmisse for eksempel, sier Sandmæl.

Om man likevel velger å gjennomføre et brudd, understreker hun at mye handler om kommunikasjon. Derfor oppfordrer hun alle til å gå i parterapi før man eventuelt tar skilsmisse-kalkulatoren eller kontakter advokat.

– Alle bør først gå til en samlivsterapeut for å jobbe med kommunikasjonen. Penger kan få frem det verste i oss dessverre, sier hun.