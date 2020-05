Gjør stor endring i finalen: – Tror vi vil få litt mer nerver!

Produksjonen kan endelig åpne for publikum i salen, under fredagens Idol-finale i Oslo.

Fredag kveld er det klart for finale i Idol, fra H3 Arena på Fornebu i Oslo.

Oda Kristine Gondrosen (23), Mari Bølla (15) og Tore Pedersen (17) har nedkjempet alle motstandere, og er klare for å gi alt på den siste kvelden.

Vinneren vil få gi ut vinnerlåta «Now that I Found You» i samarbeid med Universal Music, og en egen bil til odel og eie.

Gjør endring i finalen

Det har vært en annerledes Idol-sesong hvor årets deltakere har måttet synge for tom sal i de åtte finalesendingene. I fredagens finale blir det en endring på dette.

Hver finalist har nemlig fått lov til å ta med seg ti familiemedlemmer og/eller venner. Disse får plass på tribunene – og deres tilstedeværelse er selvsagt regulert i henhold til smittevernretningslinjene.

I tillegg kommer deltakerne som er blitt stemt ut tidligere i løpet av livesendingene til å være til stede.

– Vi gleder oss stort, ikke minst på de tre finalistenes vegne, over at vi kan ha litt publikum i studio når vi nå er kommet til selveste finalen av Idol 2020, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

Haldorsen poengterer likevel èn ting:

– Dette betyr at det dessverre ikke er åpent for billettsalg, men det blir veldig hyggelig med litt støtte for finalistene nå. Vi regner med at de som får plass i studio kommer til å gi godt med lyd fra seg, sier programredaktøren.

Mer nerver

Finalistene, som har måttet synge for tom sal i alle finalesendingene, er veldig fornøyde med kveldens endring, men samtidig litt ekstra spente.

– Det blir helt nytt, men det blir veldig koselig, sier Tore Pedersen (17) til TV 2.

– Det blir jo mye bedre med en gang, og jeg tror at adrenalinet kommer litt opp, og at vi får litt mer nerver, sier Mari Eriksen Bølla (15) og legger til:

– Jeg tror det skal bli en veldig god og fin sending med mye energi!

Finalist Oda Gondrosen (23) er klar på hvem hun har invitert.

– Jeg har invitert kjæresten min og nærmeste familie. To brødre og mamma og pappa, og så har jeg med to venninner, sier Gondrosen.

To avstemninger

En annen endring som er ny for året er at det stiller tre deltakere i finalen. Det vil dermed bli to avstemninger i løpet av kvelden. Først vil alle tre finalistene synge én låt hver.

De to som får flest stemmer etter disse låtene, går videre til «superfinalen» og får synge én låt til.

Se finalen i Idol fredag klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.